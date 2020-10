La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/oct/2020 Breves: Deportivas

24 de Octubre de 2020







EL PEQUE REACCIONÓ El argentino Diego Schwartzman avanzó a las semifinales del ATP 250 de Colonia luego de dar vuelta un partido que tenía prácticamente perdido ante el español Alejandro Davidovich. Tras quedar set abajo, el Peque estuvo 2-5 en el segundo, pero levantó un match point y quebró tres veces el saque de su rival para forzar un tercer parcial y quedarse finalmente con la victoria por 2-6, 7-6 y 6-1. Por el boleto a la final se medirá hoy con el canadiense Felix Auger Aliassime, que ayer le ganó 6-3 y 6-4 al japonés Yoshihito Nishioka. La otra semi la jugarán el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev. STC2000: VIVIAN AL FRENTE En el inicio de la actividad de la tercera fecha del Súper TC2000, Franco Vivian (flamante incorporación de Toyota) fue el mejor de la prueba comunitaria desarrollada ayer en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia. Por detrás se ubicaron José Manuel Urcera (Chevrolet Cruze) y Leonel Pernía (Renault Fluence), quien finalmente superó su contagio de coronavirus y está presente en Córdoba. En cambio, su compañero de equipo, el campanense Matías Milla, no será de la partida en esta fecha por haber dado positivo de Covid en la semana. La actividad continuará hoy con una sesión de entrenamiento libre, la clasificación (15.10) y la carrera clasificatoria (17.25, por TyC Sports). La final se disputará mañana al mediodía. TRIUNFO DE COLAPINTO El argentino Franco Colapinto (17 años) logró su segunda victoria de la temporada de la Fórmula Renault Europea al imponerse ayer en la primera carrera de la cita que se desarrolla en el circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica. El piloto de Pilar se adueñó de la punta con una gran largada (partió 3º) y luego dominó la prueba para repetir el triunfo que ya había conseguido en Monza. Con este resultado, Colapinto (ex alumno de la ETRR) quedó en la cuarta posición del campeonato. Hoy disputará la segunda carrera del fin de semana y con buenas expectativas, ya que largará desde la segunda posición. BCLA: SEMI REPROGRAMADA La definición de la semifinal de la Basketball Champions League América (BCLA) entre San Lorenzo y Quimsa de Santiago del Estero sufrió una nueva postergación y se disputará este martes 27 de octubre desde las 17.00 horas en el gimnasio de Obras Sanitarias. El ganador se enfrentará el viernes 30 a Flamengo de Rio de Janeiro en la final que se realizará a partido único en Montevideo. BARSA EN EUROLIGA Por la quinta fecha de la Euroliga de básquet, Barcelona (4-1) venció ayer 79-72 a Real Madrid (1-4) en un partido con escaso aporte argentino. Leandro Bolmaro no tuvo minutos en el ganador, mientras en el conjunto Blanco, Facundo Campazzo aportó 7 puntos; Gabriel Deck, otros 2; y Nicolás Laprovittola apenas sumó una asistencia. ¿LA NBA SE ADAPTA? Solo han pasado algunos días desde que Los Angeles Lakers se coronaron campeones en la burbuja de Orlando, pero ya todas las miradas están puestas en la próxima temporada de la NBA. La mejor liga del mundo está evaluando la posibilidad de reducir el calendario 2020/21 para que los jugadores no tengan problemas de fechas para participar de los Juegos Olímpicos de Tokio. Mientras tanto, se confirmó que el Draft se realizará el 18 de noviembre de manera virtual desde Bristol, Connecticut. La primera selección será para Minnesota Timberwolves.



Breves: Deportivas

24 de Octubre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar