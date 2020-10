La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 25/oct/2020 Primera Nacional:

Villa Dálmine cayó ante Platense en su tercer amistoso de preparación







Perdió 3-1 en un partido que se definió en el segundo tiempo, cuando quedó con un hombre más y empezó a cometer errores en la salida desde el fondo. El gol Violeta lo marcó Catriel Sánchez, quien se retiró con un golpe. En la Primera Nacional, los errores se pagan caro. Incluso en los amistosos. Platense se lo recordó ayer a Villa Dálmine, que se distendió cuando quedó con un hombre más y lo terminó padeciendo: recibió dos goles en cinco minutos y así selló su derrota 3-1 en el partido que se disputó en el predio de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), donde se siguió avanzando en la implementación del VAR en nuestro país. Fue el primer traspié que sufrió el Violeta en esta preparación, dado que anteriormente le había ganado 1-0 a Almagro y 2-0 a Quilmes. Igualmente, Felipe De la Riva pudo llevarse cuestiones positivas del Bajo Flores, porque su equipo siguió sumando rodaje (disputó 90 minutos) y tuvo buenos pasajes ante un rival de jerarquía. Y porque, por ejemplo, Catriel Sánchez marcó nuevamente (lleva tres goles en tres amistosos) y ratificó su buena forma. El DT uruguayo no pudo contar con Juan Alvacete (todavía no sumó minutos) ni Sergio Sosa por sendas molestias físicas, por lo que mantuvo a Garro en la formación titular. Así, Moyano-García-Pollacchi fueron nuevamente los tres centrales; Lando y Rizzi los carrileros; y Nelle-Recalde el doble 5. Mientras que Garro y Fernández jugaron entre los carrileros y Sánchez, la principal referencia ofensiva. En la primera parte fue más claro Villa Dálmine en sus intenciones, sosteniendo su idea de hacer circular el balón desde el fondo para después tratar de progresar por las bandas o buscar directamente a Sánchez como pivot. Por las malas condiciones del campo de juego, los pases entre líneas escasearon, por lo que la salida larga al 9 fue, generalmente, la principal opción de los tres centrales. Así, Lando y Rizzi casi no tuvieron participación por los costados, al tiempo que Garro y Fernández se movieron más cerca de Catriel para ser sus puntos de apoyo. Por su parte, Platense intentó avanzar con toques más cortos, aprovechando la movilidad de Bogado y Bustos y el retroceso de Messidoro para armar juego. Y a pesar que tenía dificultades para construir por la intensidad del Violeta en la presión, el Marrón se puso en ventaja a los 15 minutos gracias a un penal convertido por Susvielles, luego de una torpe falta de Sánchez a Bustos en una segunda jugada tras un córner. Antes y después de ese gol, Garro demostró la capacidad de su pegada: primero estrelló un tiro libre en el palo; y posteriormente exigió a De Olivera, quien se lució en la misma acción para tapar la arremetida de Fernández ante el rebote corto. Sobre los 22, el arquero Calamar también mostró reflejos para cachetear al córner un cabezazo de Sánchez a centro de Lando. Fue un aviso de Catriel, que a los 26, tras una buena acción colectiva del Violeta, recibió en la medialuna, trabó con Callegari, se metió en el área y definió cruzado con un gran zurdazo para establecer la igualdad. Por tener más clara su idea, Villa Dálmine ofrecía una mejor imagen que Platense. Incluso, el arranque del complemento también le fue favorable: dispuso de una situación muy peligrosa en un remate cruzado de Garro tras una gran escalada de Moyano; y a los 14, Sánchez volvió a complicar a Callegari, que lo derribó cerca del área y recibió la segunda amarilla de parte de Germán Delfino. A partir de ese momento, contrario a lo que insinuaba el trámite, el equipo de nuestra ciudad no solo se desinfló físicamente, sino que empezó a repetir errores en la salida desde el fondo y permitió que el Calamar, con uno menos, tuviera opciones de gol. Encima, Sánchez salió por el golpe recibido por el expulsado Callegari. Ese combo le estalló en cinco minutos al Violeta: a los 23, el ingresado Salazar empujó al fondo de la red un rebote corto que dio Ojeda tras un venenoso tiro libre de Bogado (la falta fue producto de una mala salida); y a los 28, Susvielles le robó el balón a Moyano a metros del área y definió luego con un ajustado remate contra el primer palo. Como atenuante, fue la primera vez que los dirigidos por De la Riva disputan 90 minutos en esta preparación (habían sido dos tiempos de 20 contra Almagro y dos tiempos de 30 contra Quilmes) y, además, lo hicieron en una cancha pesada y en un ambiente muy húmedo. De hecho, se notó cierto cansancio en los jugadores Violetas en el último tramo del partido, que el uruguayo también aprovechó para probar a Nelle como líbero y a Tello junto a Recalde en el doble 5. El próximo ensayo de Villa Dálmine será el miércoles frente a Acassuso, en el estadio de Mitre y Puccini, a la espera también de novedades respecto al reinicio de la competencia (pautado para el 7 de noviembre) y al formato que se utilizará para definir los dos ascensos a la Liga Profesional. SÍNTESIS DEL PARTIDO PLATENSE (3): Jorge De Olivera; Brian Lluy, Stéfano Callegari, Luciano Recalde, Juan Infante; Gianluca Pugliese, Mauro Bogado, Roberto Bochi, Jonathan Bustos; Alexis Messidoro y Joaquín Susvielles. DT: Juan Manuel Llop. VILLA DÁLMINE (1): Juan Marcelo Ojeda; Santiago Moyano, Maximiliano García, Maximiano Pollacchi; Facundo Lando, Federico Recalde, Saúl Nelle, Tomás Garro, Facundo Rizzi; Enzo Fernández y Catriel Sánchez. DT: Felipe De la Riva. GOLES: 15m Joaquín Susvielles –p- (P) y 26m Catriel Sánchez (VD). ST 23m Nicolás Zalazar (P) y 28m Joaquín Susvielles (P). CAMBIOS: ST 11m Nicolás Zalazar x Messidoro (P); 15m Lucas Cajes x Sánchez (VD); 22m Ignacio Schor x Bustos (P); 28m Laureano Tello x García (VD); 41m Nadir Zeineddin x Susvielles (P); 42m Franco Baldasarra x Bogado (P). AMONESTADOS: García y Nelle (VD); Bustos (P). EXPULSADO: ST 10m Callegari (P), por doble amonestación. CANCHA: Predio AAA. ÁRBITRO: Germán Delfino.

EL ZURDAZO DE CATRIEL SÁNCHEZ QUE SE TRANSFORMARÍA EN EL 1-1. EL DELANTERO MARCÓ POR TERCER AMISTOSO CONSECUTIVO.





POLLACCHI INTENTA DEFINIR EN UNA ACCIÓN QUE TERMINARÍA INVALIDADA POR OFFSIDE





TOMAS GARRO JUGÓ COMO TITULAR ANTE LA AUSENCIA DE SERGIO SOSA.



Primera Nacional:

Villa Dálmine cayó ante Platense en su tercer amistoso de preparación

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar