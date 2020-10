Dos Honda Wave colisionaron el viernes por la noche en Iriart y Necochea. Uno de los conductores está en estado crítico. Cuando llegó la Unidad de Rescate de Bomberos Voluntarios uno de los conductores, Tomás Zamora (17), estaba inconsciente y le dieron prioridad. El otro conductor, identificado como Daniel Fernández (29), llevaba casco, también estaba lesionado pero menos golpeado, y lo trasladó el SAME. Fue un choque frontal entre dos Honda Wave de 110 cc, este viernes alrededor de las 23:30 en la esquina de Necochea e Iriart. Las dos motos quedaron sobre la vereda y se valló preventivamente el lugar. No hubo testigos presenciales, pero en el lugar varios vecinos mencionaban el estruendo del violento impacto Del operativo participaron 3 móviles del Comando Patrulla y personal de la Dirección de Tránsito. Ayer trascendió que Tomás se encontraba en grave estado y su familia había iniciado una cadena de oración por su salud.

Uno de los conductores no usaba casco y estaba inconsciente cuando llegó el móvil de Bomberos. Ayer luchaba por su vida.



Choque frontal

