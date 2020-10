La medida fue decidida por el intendente Abella para reactivar el sector e incluye mejoras y construcciones de hasta 100 m2. No obstante, resaltaron que se deben declarar los planos de los proyectos. Desde el Municipio recordaron hoy que está vigente la eximición del pago de los derechos de construcción a todos las personas que, contando con una vivienda única, realizan o regularicen una construcción de hasta 100 m2 o una obra menor. La medida rige por 180 días y fue tomada semanas atrás por el intendente Sebastián Abella teniendo en cuenta la pandemia y la situación económica y con la objetivo de fomentar el empleo y el desarrollo del sector. Según aclararon, en el caso de las obras de hasta 100 m2 se requiere de planos y la contratación de un profesional, mientras que en las refacciones o trabajos menores (como un cerco o un alero, por ejemplo) este requisito no es necesario. El ambos casos deberán previamente realizar los trámites correspondientes en la Secretaria de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana, así como también cumplir con los protocolos correspondientes mientras dure la cuarentena. Esta medida no implica que no se deban declarar los metros cuadrados construidos en, por ejemplo, los barrios que cuentan con varios proyectos de obra como Ariel del Plata 2 y el Portal de la Avenida.

La medida fue decidida por el intendente Abella para reactivar el sector e incluye mejoras y construcciones de hasta 100 m2.



Recuerdan que está vigente la eximición del pago de derechos de construcción a obras menores

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar