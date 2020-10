La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 25/oct/2020 El cuerpo como instrumento

Por Santiago Tomás Mengual







Agustina Dip afirma que la Música Corporal es una herramienta revolucionaria tan simple como transformadora. La incertidumbre se hizo carne cuando el deseo de viajar a Brasil se hizo realidad. Era la primera vez que dejaba por tanto tiempo la casa familiar y aunque sólo tenía pensado quedarse algunas semanas, algo le decía que ese plazo se extendería mucho más. Viajó con la idea de aprender Música Corporal con Fernando Barba, una eminencia en la técnica. Al correr de los días se dio cuenta que su intuición estaba en lo correcto y lo que iba a ser un viaje de pocas semanas se convirtió en una estadía de 3 años. Agustina Dip (32) no sólo incorporó la técnica: también comenzó a interiorizarse en la cultura de Río de Janerio, ciudad donde la música, la religión y la historia son inseparables: "En Río la música está muy conectada al día a día de las personas. El samba por ejemplo se origina como un acto de resistencia ante la opresión y está ligado a la religión de matriz africana. Involucra el canto grupal, lo que tiene un gran poder. Eso tiene una fuerza viva, te enseña sobre la conexión entre la música y la espiritualidad". Brasil significó la puesta en práctica de los conocimientos de piano y composición adquiridos en la facultad. La improvisación grupal es una materia obligatoria para cualquier músico que pase por Río y obligó a Agustina a nivelarse con sus compañeros y superarse a sí misma. La evolución no fue sólo musical: antes de viajar no se animaba a cantar ante el público. Ahora cantaba ante desconocidos a diario. "En la roda da samba es donde uno más aprende. Haber superado la timidez me ayuda a conectar mucho con mis alumnos", explica. Con los ahorros agotados pero con ganas de quedarse tuvo que salir a ganarse el pan. Fue vendedora ambulante, guía de turismo y profesora de música, trabajo que se volvió su vocación: "En la Música Corporal hay una conexión muy fuerte con tu propio cuerpo. El instrumento sos vos. Eso es un acto revolucionario porque nadie te puede quitar tu cuerpo y conectar con el cuerpo ayuda a conectar con el universo. Me interesa comunicar eso, contribuir a la mejora de la humanidad". La pandemia la obligó a regresar a Campana, donde actualmente da clases de canto en portugués, español e inglés, Música Corporal, piano y composición. Además, está próxima a abrir un taller musical para chicos donde el aprendizaje será en grupo y se pondrá énfasis en la conexión con el cuerpo. Sin embargo, tiene claro que no es la misma persona que se fue de Argentina hace tres años: "En Brasil aprendí a confiar en mi intuición, a conocer mis propios límites. Descubrí que podía ser una mujer corajuda y que la gente te ayuda mucho. Antes me valoraba muy poco y no agradecía lo que tenía. Todo eso cambió". Podés encontrarla Instragram como @agustinadip_musica o simplemente por su nombre en Facebook.



“En la Música Corporal hay una conexión muy fuerte con tu propio cuerpo. El instrumento sos vos", dice Agustina Dip.



El cuerpo como instrumento

Por Santiago Tomás Mengual

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar