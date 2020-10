P U B L I C



ANTIABORTO Organizaciones que se oponen a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo realizaron una manifestación frente a la quinta de Olivos, donde entregaron un petitorio para pedir al presidente Alberto Fernández que no envíe el proyecto al Congreso. Unas 250 personas se concentraron frente a la entrada de la quinta presidencial para "expresar el malestar ante el rumor de que el Gobierno presentaría el proyecto" próximamente, indicó Raúl Magñasco, de la agrupación "Más Vida". Tras señalar que "no se pudo hacer la caravana" de vehículos como estaba previsto y que por ello "la gente se acercó caminando", el activista indicó que "se entregó un petitorio al Presidente". En el escrito solicitaron al jefe de Estado que los reciba y le expresaron el "malestar que generó este rumor, porque la Argentina todavía está en una crisis sin precedente, por lo cual el aborto no es algo urgente". BIENVENIDOS TURISTAS El Gobierno anticipó que a partir de la próxima semana "se abren las fronteras para recibir turistas de los países limítrofes", al destacar que representará un "ingreso importante" de divisas. Así lo informó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, quien señaló que se trata de una "una nueva etapa" sin descuidar la lucha contra la pandemia. Según datos del INDEC, la llegada de turistas no residentes cayó en agosto 99,3% interanual en el sector que, por la crisis sanitaria, atravesó su sexto mes de inactividad casi total. El titular de la cartera turística indicó este sábado que es "una decisión tomada". En ese sentido, aclaró que la determinación contempla a quienes viajen desde "países limítrofes" mediante "vía aérea por Ezeiza y la frontera marítima para Uruguay". LEY DE LEYES El proyecto de Presupuesto 2021 obtuvo este viernes dictamen favorable y será tratado el próximo miércoles en la Cámara de Diputados. El oficialismo buscará obtener una media sanción rápida para luego girarla al Senado. El objetivo es tener la "ley de leyes" aprobada a mediados de noviembre, antes de la llegada de una nueva misión del FMI. Así, se busca dar una señal al Fondo en el marco de las negociaciones clave que se encararán en la segunda quincena de ese mes para refinanciar u$s 44.000 millones y, tal vez, obtener algunos remesas frescas que ayuden a fortalecer las reservas. Más del 65% de las erogaciones totales del Presupuesto se derivarán a gastos sociales, lo que plantea un desafío para el Tesoro. PARO CIENTÍFICO Científicos del CONICET realizarán la semana que viene un paro de 48 horas en reclamo de mejoras salariales, ya que advierten que los aumentos anunciados "son sumamente insuficientes". La protesta se llevará a cabo martes y miércoles próximos e incluirá un festival virtual, un tuitazo y una caravana al Polo Científico del barrio porteño de Palermo y a todos los centros científico-tecnológicos del país. "En las paritarias (del sector público) se firmó un 7 por ciento y sobre eso a los investigadores y al personal de apoyo nos van a dar un 10 por ciento más, además de dos bonos de 5 mil pesos. Éso está lejísimo para no perder contra la inflación. Es sumamente insuficiente", señaló la integrante del Centro de Estudios e investigaciones Laborales (CEIL) Ianina Harari. ENOJADOS Rompieron todo, quemaron contenedores de basura y se enfrentaron contra las fuerzas de seguridad. Así los ciudadanos de Nápoles, Italia, protestaron en contra del toque de queda que las autoridades impusieron para frenar el rebrote del coronavirus en la ciudad. Alrededor de las 23 hs, cientos de personas se agruparon en la sede de la región de Campania y en muy poco tiempo todo se convirtió en caos y descontrol. De un momento a otro, empezaron los enfrentamientos con la policía que respondió los ataques de los ciudadanos napolitanos. Cortes de calle, enfrentamientos, incendios. Todo eso utilizaron para protestar en contra del presidente de la región Vincenzo de Luca. "Esta noche hemos sido testigos de un comportamiento delictivo real hacia la policía. Ninguna condición de malestar, por humanamente comprensible que sea, puede justificar de ninguna manera la violencia", afirmó el comisario de policía de Nápoles, Alessandro Giuliano.



Breves: Noticias de Actualidad

25 de Octubre de 2020

