Judiciales bonaerenses realizarán un paro este martes

La AJB rechazó la última oferta de actualización laboral elevada por el gobierno de Axel Kicillof. El gremio de trabajadores Judiciales bonaerenses rechazó la nueva propuesta salarial propuesta por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y anunció que el próximo martes habrá paro. A través de un comunicado, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), expresó que no registraron muchos cambios en la nueva propuesta que elevó el gobierno de Axel Kicillof y remarcaron que no equipara a la inflación. Asimismo, manifestaron que la administración de Axel Kicillof propuso un aumento que "resulta prácticamente idéntico al anterior", que fue formulado el pasado 13 de octubre. En esta línea, indicaron que consistió en agregaron un 12% a los salarios de diciembre de 2019 a partir de septiembre, y un 2% a partir de octubre, lo que suma un total de 9% acordado en marzo, representando así un acumulado anual del 21% y 23% respectivamente. Según informaron, la propuesta contempla una nueva apertura de negociaciones para el próximo diciembre del 2020. "Los representantes del gobierno llegan a la mesa de negociación con una oferta casi idéntica a la que ya fuera rechazada en la reunión anterior y sin fijar fecha para darle continuidad a la negociación salarial", manifestó Pablo Abramovich, secretario general de AJB. Y agregó: "Ante este escenario, decidimos fijar una nueva fecha para la medida de fuerza que había sido suspendida ante la convocatoria del gobierno, y que había quedado supeditada al resultado de esta reunión. En esa línea, el martes 27, quienes se encuentren trabajando de manera presencial no concurrirán a sus lugares de trabajo, mientras que los que se encuentran realizando sus tareas de manera remota, no se conectarán al sistema". Desde el sindicato manifestaron que si bien el incremento de septiembre tuvo un aumento del 2%, el aumento anual llega a un total de 23%, al igual que al oferta anterior. En este marco, agregaron que la propuesta elevada por el Gobierno provincial no solo no equipara la inflación, sino que también aumenta la brecha entre el aumento que ofrecieron y la inflación proyectada para lo que resta del año.

Judiciales bonaerenses realizarán un paro este martes

