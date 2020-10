Efemérides del día de la fecha, 25 de octubre

DÍA MUNDIAL DEL KARATE Instituido por la Okinawa Karate Mundial en el año 2005, en este día se conmemora al karate y se pretende darlo a conocer a más personas. Este arte marcial, cuyo significado es "manos vacías", se originó en la isla de Okinawa (Japón) durante la Dinastía Ryukyu (1429-1879); el mismo era practicado por los soldados, quienes al no poder utilizar armas, se valían del mismo para defenderse de los invasores. El karate requiere la coordinación del equilibrio, la postura, la fuerza y la velocidad en cada golpe para vencer al adversario; el uniforme de los karatecas se denomina keikogi y está compuesto por una chaqueta y pantalones blancos acompañados por un cinturón que dependiendo el color indica el nivel del deportista. En el caso de los niveles más básicos el cinturón es de color blanco, amarillo y naranja mientras que en los más avanzados son marrón y negro. FALLECE ALFONSINA STORNI Alfonsina Storni nació el 29 de mayo del año 1892 en Capriasca, Suiza. Proveniente de una familia con bajos recursos, Alfonsina atravesó una infancia muy difícil trabajando desde temprana edad. Primero fue mesera y lavaplatos en el "Almacén Café Suizo" de sus padres, negocio que fracasó rotundamente, luego fue ayudante de modista y, tras el fallecimiento de su padre, obrera en una fábrica de gorras. A los 12 años empezó a volcar sus sentimientos en el papel originando su primer verso y, más adelante, publicó sus primeros poemas en la revista "Monos y Monadas." Su capacidad para memorizar y recitar extensos versos le permitió conseguir un lugar en la compañía teatral de Manuel Cordero, con la que realizó una gira por el interior del país. A los 17 años retomó sus estudios en la Escuela Normal Mixta de Maestros Rurales de Coronda (Santa Fe) y se recibió de maestra rural. En el año 1916 publicó su primer libro, "La inquietud del rosal", que fue duramente criticado por la crítica. Por esos años, la incipiente poetisa publicaba esporádicamente en las revistas "La Nota" y "Caras y Caretas." Al ser madre soltera debió lidiar con diversas adversidades por la "inmoralidad" que eso representaba en aquel entonces, sin embargo, ella no se dejó avasallar y se expresó con orgullo en sus poemas. En el año 1918 publicó su segundo libro "El dulce daño" y, al año siguiente, el tercero "Irremediablemente." Más tarde, con el libro "Languidez" (1920), Storni fue galardonada con el Primer Premio Municipal de Poesía y el Segundo Premio Nacional de Literatura y con "Ocre" (1925) fue aclamada por la crítica. Dos días antes de morir publicó "Me voy a dormir" su último poema en el diario "La Nación". Falleció en el año 1938 en Mar del Plata, Buenos Aires. "WOMANIZER" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2008, la canción "Womanizer" de Britney Spears destronaba a "Live yourlife" de T. I y Rihanna del puesto número 1 del "Billboardhot 100". Perteneciente al disco "Circus" (2008), este sencillo representó el regreso de la cantante a la cima de la lista de éxitos musicales desde el lanzamiento de "Babyone more time" en el año 1999. Sobre la misma, Spears manifestó: "es un himno para las chicas. Por eso me gusta".



Efemérides del día de la fecha, 25 de octubre

