Rosa Nélida Funes

Cuando hablamos de mitos nos referimos a aquellas creencias que se presentan como verdades absolutas, pero que son una falsa explicación, y están basados en la imaginación; sirven para justificar las desigualdades de género, repetir, reproducir costumbres que incluyen violencias de género, o sea violencias en razón de que la víctima es mujer. Los mitos encierran peligros, porque tergiversan la realidad y muchas veces culpabilizan a las mujeres que se encuentran en situaciones de violencias por razones de género. Así es como se reproducen esas violencias cotidianas desgastantes, micromachismos que son causantes de las violencias dentro de las relaciones de pareja. Vamos a detenernos en estos mitos, y lo que nos marcan las realidades. Existen mitos sobre las causas de la violencia contra las mujeres, que tienden a culpar a las propias mujeres y a justificar o NO responsabilizar del comportamiento a los hombres violentos como si fuera por su naturaleza. Así, el Fiscal de Chubut que sostuvo que el desahogo sexual como natural característica masculina era justificante de la violación de cinco varones a una chica. El mito "Los varones que maltratan y violadores son enfermos mentales" es falso Sólo un 5% tiene alteraciones mentales. Se suele decir…"sólo es violento cuando se emborracha" o "se pone violento sólo cuando está nervioso/alterado/enojado. No hay que hacerlo enojar". Otras veces, se transforman esas acciones diciendo: …" que tienen una enfermedad física o mental. …evitando hacerlos responsables. "En realidad, es el modelo de masculinidad aceptada en forma mayoritaria (se llama hegemónica) la que facilita y disculpa conductas. Así, disculpando, se repite, se reproduce el poder masculino y patriarcal, que es un problema estructural y no particular. De ahí la frase "no es personal, es "de interés público" o "es político". En ese sentido, las violencias por razones de género no se producen y reproducen de forma aislada sino de manera sistemática y estructural. El mito de celos como muestra de amor está muy aceptado, incluso como requisito de un verdadero amor, y en realidad lo que se acepta es posesión y desequilibrio de poder, base de dominio en las relaciones de pareja. Algunos varones pueden ser celotípicos los varones que ejercen maltrato, pero en la violencia de género es una conducta que incluye tácticas de presión para generar obediencia y control, y se las va alejando de quienes podrían ser un apoyo para terminar con esa situación de violencia en la pareja. Esto viene de allá y entonces, en familias autoritarias patriarcales se enseña a los hijos varones y mujeres que son distintos, la superioridad del varón como natural, proveniente de lo biológico, y la obediencia al varón por parte de la mujer. Estas prácticas desde el hogar se refuerzan en la escuela en el aquí y ahora. El mito del masoquismo femenino afirma: Si las mujeres maltratadas no abandonan la relación por algo será, quizás les gusta. Esto es peligroso, los mitos no son sólo dichos, sino que traen consecuencias peligrosas, porque por ellos, dentro de las relaciones sexo afectivas, en ocasiones las mujeres aceptan la realidad tal como la cuenta su agresor, y se suelen escuchar las siguientes frases: "él dice que si voy a la comisaría no me van a creer"; "el asegura que me va a quitar a mis hijxs". .."Él dice que no soy inteligente como para estudiar". Es habitual escuchar a personas cercanas a las mujeres que sufren violencia decir frases como: "no se va porque no quiere"; "es adicta al sufrimiento". Esto es falso. Por las agresiones psicológicas las mujeres aisladas sólo reciben trato de sus parejas, que les devuelven una imagen desvalorizante, y desarrollan síndromes y secuelas que acaban con su capacidad de reacción. Además en su mayoría les impiden acceder a recursos para que puedan retirarse del hogar. Hasta rechazan ayuda cuando reciben golpes, cada vez confían menos en su capacidad de resolver la situación, hasta niego su enojo por las agresiones sufridas, culpa a otras personas para exculparlo a él, niegan su terror de ser víctimas de estallidos de violencia, se alejan de su red de amigos y familia y se debilitan más, entran en depresión, hasta el punto de que tienen atención retardada. Existe el mito de que las mujeres con unas ciertas características tienen más probabilidades de ser maltratadas. No es cierto. Hay estudios realizados de que todas las mujeres pueden estar expuestas a una relación de este tipo. Aunque las mujeres que han naturalizado el trato desigual y obediente durante la infancia, en familias con rasgos autoritarios patriarcales, son propensas a seguir modelos de subordinación y obediencia. El mito de que la mujer violada es la responsable del delito por provocar al violador, es falso. Se convierte a la víctima en culpable. Por ejemplo con la veda de horarios y lugares, o el uso de cierta ropa por las mujeres: si la violaron no falta el comentario;…"… claro, andando de noche… con esa pollera corta… es para provocar…" Y no es raro que algún empleado público al tomar la denuncia haga algún comentario de ese tipo, por lo que la perspectiva de género debe enseñarse a integrantes de todos los Poderes del Estado. Mitos, estereotipos falsos, que no forman parte de la realidad cambiante, tan dañinos, porque ayudan a repetir conductas violentas haciéndolas ver como naturales, y así se invisibilizan las violencias. Hay una realidad: la violencia de género es progresiva, va en espiral de ascenso y puede conducir al más grave de los actos: el femicidio.

Opinión:

Mitos, falsedades, y realidades en violencia de género

Por Rosa Nélida Funes

