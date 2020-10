"…Lo que puedo decir a modo de prólogo es que yo responderé a aquello que he vivido porque yo al evangelio de Juan lo he vivido en primera persona…" (G.B.)

"…Los apóstoles no creen que había resucitado en ese momento (cuando María Magdalena se los dice), no es verdad que los apóstoles no creían porque que era una invención de una mujer. No creían que Jesús había resucitado en aquel momento. Pero recordaban la palabra de Cristo que había dicho "resucitaré". Solo estaban un poco confundidos y temerosos respecto a que no era ese el momento que Cristo debía resucitar. Entonces más que descreídos, eran arrogantes. Han sido arrogantes. María Magdalena les da una enseñanza de fe, de no ser arrogantes sino humildes. Entonces la relación entre fe de María Magdalena y Cristo es una relación de fidelidad que tiene una esposa a su marido; y entre la fe de los apóstoles y Cristo respecto a los amigos, hermanos, discípulos de Cristo que no lo han conocido en la intimidad. En la intimidad más profunda. En la intimidad más directa que Jesucristo, obviamente, Jesús - Hombre Cristo - Dios, ha tenido en la intimidad con esta mujer. Si me permiten una provocación María Magdalena es Jesús con tetas. Se me aparece María Magdalena y se me aparece Jesús mujer. No cambia absolutamente nada. Así como Jesús personifica hoy sobre la Tierra, estigmatizados, misioneros, también María Magdalena personifica a mujeres que sirven a Cristo en nuestra comunidad. Son mujeres que como María Magdalena sirven a Cristo, son un pequeño Cristo-mujer en medio de nosotros.

Entonces en cualquier caso era Jesús - mujer que se manifiesta a los apóstoles, para sondear la fe personalmente. Luego dice "Dile a mis hermanos que los encontrare en Palestina". Cristo sabía que al final iban a creer. La presencia de la mujer en Juan es muy significativa. Esta María Magdalena, está la prostituta que prácticamente le dice que "no te juzgo" que "te juzgan aquellos que iban a lapidar".

En muchos aspectos sucede que la mujer en aquel tiempo y hoy, tenía la obligación de estar más calificada, digamos, al interior de la comunidad Cristiana. Absolutamente la mujer viene revalorizada y puesta en el lugar correcto. Porque Cristo pone en el evangelio de Juan de manera muy clara, presupone y diseña, el proyecto de su misión de hoy. Cristo ya después del momento en que inicia el calvario, se crucifica, resucita y días después se deja ver por los apóstoles... Luego se le aparece a Juan para escribir el apocalipsis. Entonces en el momento en que Cristo recorre el calvario, hasta la última palabra del apocalipsis, hasta el día de hoy, traza el sendero de su segunda venida. La mujer viene elegida como apóstol de Cristo. Hoy nosotros somos María Magdalena, los varones... Y los apóstoles de Cristo son mujeres porque los hombres de hace 2.000 años atrás, haciendo la obra de Cristo han sido perdonados, han sido salvados. Pero no han sido soldados de Cristo excepto Juan y algún otro pobre desgraciado. Los hombre discípulos - apóstoles han fallado. Entonces la mujer viene elegida como apóstol guía de la comunidad cristiana y nosotros los hombres debemos ser María Magdalena que sirve a los apóstoles de Cristo. Entonces por esto es María Magdalena, por esto el adulterio es perdonado, por esto es que María Santísima se convierte en el jefe absoluto de todos los apóstoles en los 2.000 años siguientes. Ya con el hecho de que María Santísima, mujer, madre, se convierte en la anunciadora de la segunda venida de Cristo y por lo tanto no es un hombre... no apareció en Fátima Elías, Moisés, Isaías o Pedro… ha aparecido la Madre Santísima. Entonces Cristo con la Madre Santísima está eligiendo a la mujer como precursora de su misión. Nosotros somos María Magdalena que debemos servir a las mujeres de Cristo en su misión. Aunque seamos nosotros portavoces, Flavio hace una conferencia, Giorgio porta los estigmas sangrantes, no dejan de ser todas apariciones teatrales en un escenario donde es la mujer que dirige la obra de Cristo. No el hombre.

Esto lo puedo demostrar en cualquier proceso que me quiera hacer la iglesia. Yo les puedo cerrar la boca a todos los cardenales y obispos. Erigiría una papisa, como obispos a mujeres, la iglesia cambiaría radicalmente. He cierto que habría pecados, pero no estaría en la letrina en la que ha terminado hoy con los traidores de la iglesia que han sido hombres. Entonces la mujer seria elegida porque es madre, porque se sacrifica, porque cuando peca se arrepiente de verdad no simula. Entonces María Magdalena, la Santa Madre, Santa Clara, Madre Teresa, Teresa Neumann, todas son símbolos... Somos excepciones los estigmatizados hombres que confirman la regla. O los predicadores hombres. Están los apóstoles, es cierto, pero somos excepción.

La mujer comanda y dirige la misión de la segunda venida de Cristo. Aunque no lo parezca, esto es así. De hecho la jefa de mi misión quién es? La Virgen María. Cristo es obvio que es el rey pero quien es el jefe de mi misión? Quien me dio los estigmas? Una mujer. Con todo el poder que le ha dado su Hijo para dar el signo del estigma. La Santa Madre. Quien me ha dicho ve por el mundo? La Santa Madre. Quien me ha dicho debes desenmascarar el rostro del anticristo? La Santa Madre.

Continúa el próximo domingo.

