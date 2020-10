La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 25/oct/2020 Club Ciudad de Campana:

Club Ciudad de Campana

Estamos en contacto hoy más que nunca. Youtube: Club Ciudad de Campana. Instagram: @clubciudaddecampana y Facebook: Club Ciudad de Campana PROMOCIONES 2020 La Comisión Directiva del tricolor comandada por su presidente, el Sr. Roberto Pérez preparó beneficios para que los socios puedan disfrutar y en forma de agradecimiento a aquellos que estuvieron presentes cuando la institución más lo necesitaba. Además, el Club situado en Chiclana 209, lanzó la siguiente promoción para futuros socios que está vigente desde el 1ro de septiembre; se pueden asociar tres personas de las cuales una sola de ellas tiene que abonar la cuota de inscripción. Para más información los socios pueden solicitar una reunión personalizada en nuestra secretaria por los siguientes medios: Teléfono: (03489) 422881 Interno 105. Mail: info@ccc.org.ar/monicag@ccc.org.ar Presencialmente de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 hs. ACTIVIDAD FÍSICA AL AIRE LIBRE: BÁSQUET Les informamos los horarios de esta actividad física al aire libre. - Categorías Premini y Mini: Lunes y Miércoles 17:45 a 18:45 hs. Entrenador: Ignacio Novoa. - Categoría Sub 13: Lunes y Miércoles 16:00 a 17:30 hs. Entrenador: Ignacio Novoa. - Categoría Sub 15: Lunes y Miércoles 18:00 a 19:30 hs. Entrenador: Germán Género. - Categoría Sub 17: Martes y Jueves 16:30 a 18:00 hs. Entrenador: Eliseo Iglesias. - Categoría Sub 19: Martes y Jueves 10:30 a 12:00 hs. Entrenador: Martín Trovellesi. Para participar de esta actividad se deberá sacar turno previamente y solicitar el protocolo al teléfono +54 9 3489 657755 (Prof. Martín Trovellesi). Para más información comunícate con la secretaria del club: Teléfono: (03489) 422881 Int.105. Mail: info@ccc.org.ar Presencialmente de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 hs. HORARIOS ENTRENAMIENTOS: ATLETISMO Se deberá sacar turno previamente y solicitar el protocolo, al teléfono +54 9 3487 529554 (Prof. Diego Marquine). Los horarios en que se podrá practicar esta actividad son los siguientes: - Lunes 15:00 a 16:30 hs. Martes a Viernes de 15:00 a 18:00 hs. Prof. Diego Marquine. - Lunes, Miércoles y Viernes de 18:00 a 19:30 hs. Prof. Yamila Benítez. - Martes y Jueves de 16:30 a 18:00 hs. Prof. Agustín Granlund. - Viernes de 16:30 a 18:00 hs. Prof. Juan Martín Marquine. - Lunes y Miércoles de 16:00 a 18:30 hs. Martes y Jueves de 18:00 a 19:30 hs. Prof. Juan M. Parodi. Recordamos la importancia de mantener el distanciamiento social. ACTIVIDAD FÍSICA AL AIRE LIBRE: ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y DEPORCLUB Les comunicamos los horarios de esta actividad que comenzó el pasado lunes 5 de octubre. Los horarios disponibles son: Escuela de Iniciación Deportiva (Sala de 5 años, 1º y 2º Año Primaria) Turno 1: Lunes, Miércoles y Viernes de 17:00 a 17:50 hs. Martes y Jueves 17.30 a 19.00 hs. Turno 2: Lunes, Miércoles y Viernes de 18:10 a 19:00 hs. Martes y Jueves 17.30 a 19.00 hs. Turno 3: Lunes, Miércoles y Viernes de 19:05 a 19:55 hs. Martes y Jueves 17.30 a 19.00 hs. Deporclub (3º Año de Primaria en adelante) Turno 1: Lunes, Miércoles y Viernes de 18:10 a 19:00 hs. Martes y Jueves 17.30 a 19.00 hs. Para participar de esta actividad se deberá sacar turno previamente y solicitar el protocolo en la secretaria del club: Teléfono: (03489) 422881 Interno 105. Mail: info@ccc.org.ar Presencialmente de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 hs.





