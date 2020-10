La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 25/oct/2020 Rincón Tuerca







SUPER TC 2000: La categoria está realizando otra fecha del campeonato en este fin de semana en el autódromo de Cordoba en Oscar Cabalen donde televisa Carburando a través del Canal Trece desde las 10.30 hs. CUESTIONES: No muchos saben que el piloto local ya tiene el auto terminado en su taller listoi para correr pero las cuestiones económicas lamentablemente lo dejaron de pié para este arranque del automovilismo. TC MOURAS: La categoría vuelve este fin de semana, otra cvarrera de su campeonato en el autódromo Roberto Mouras de La Plata donde desde las 11 hs televisa la TV Pública. CONTENTO: Un buen momento para el equipo del JRT que viene de atender cuatro autos en la categoria Tope Race con buenos resultados y como siempre sigue trabajando con los autos para la categoria Alma lo que tiene muy contento a Juan Sbarra que sigue creciendo con su estructura. TC 2000: La categoria llega al autódromo Oscar Cabalen de Córdoba por otra competencia del presente campeonato. Televisa desde las 10.30 hs el programa Carburando a traves del Canal Trece. TURISMO NACIONAL: Este miércoles en el autódromo Oscar y Juan Galvez la categoria desarrolla su fecha del campeonato en un dia especial para sus dos clases donde despues de 28 años que la categoria no corria una carrera en un dia de semana. BICICLETA: El joven periodista en pleno crecimiento está encargado de informar lo que sucede en el automoviloismo en el programa radial Juego Limpio donde Federico Aita complica a sus compañeros a la hora de salir al aire donde anda en bicicleta y no lo pueden encontrar sus compañeros para que de las buenas noticias tuercas. Mirá vos! PAKO: La categoria de karting ya está en su sede anotando a sus pilotos de cara a la primera fecha del año el venidero 8 de noviembre a desarrollarse en el Kartódromo Argentino. PIBE: Parece ser que en la dinastia Basilisco viene la llegada del popular "Galo" hijo de Martín que el pibe ya pude paso para comenzar su incorporacion a la categoria Kart PLus cuando la categoria de arranque a su presente campeonato. ESPERAR: Lo cierto es que Don Basilisco acaba de terminar su auto 128 para las picadas done el Fiat se muestra competitivo y Martin espera el arranque de las mismas para definir como seguirá su futuro, quien correrá el chico o el padre. PROBLEMAS: El comienzo de la Formula Tres Metropolitana no lo tuvo como protagonista al piloto campanense JUan Zucconi el pasado fin de semana en ekl autódromo de La Plata donde es parte del equipo de Bamini donde problemas personales imposibilitaron que finlamente debutara en la categoria. HISTORIA: Santiago Hansen sigue haciendo la historia en el Dakar donde en Enero llegará al decimo emprendimiento en el mismo con el cuatriciclo que atiende el equipo de Carlos Debesa en esta nueva fecha de dicho Dakar. CONFIRMAR: Los dirigentes que rigen los destinos de la categoria Procar 4000 ya confirmaron que el próximo 1 de noviembre en el autódromo porteño utilizando otra fecha del presente campeonato con sus tres clases. TC REGIONAL: Finalmente la categoria esta comenzando su campeonato en este fin de semana en el autódromo de La Plata con sus tres clases GTA, GTB y los chasis donde el espectáculo comienza desde las 9 hs. REPRESENTANTE: Dentr de este espectáculo el representante de Lima Yamil Bottani a bordo de su Torino está presente en la Clase GTB con la atención de Alejandro Roma. VARIOS: El presidente de la Formula Cuatro nueva generacion también está arrancando su presente campeonato decia Ruben Perez en el autodromo de La Plata el próximo 1 de noviembre donde hasta el momento ya hay varios pilotos esperando el comienzo del campeonato. ALMA: La categoria está arrancando el campeonato este din de semana en el autodromo Juan y Oscar Galvez donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. DEFINIR: Todavia no está definido cuando como y donde puede llegar a comenzar el campeonato argentino de karting que nadie aun solo se dio a conocer que la fecha tentativa fue suspendida. PUESTO: El Turismo Pista viene de correr en el autódromo porteño donde en la Clase Uno el representante de Los Cardales Claudio Cruzado quedó en el puesto vigésimo sexto con el auto que tiene motorizacion de Diego Coronel y el chasus está a cargo de Scaricaciattoli. ARMAR: Ante la ausencia de haver actividad para el Rally Federal la decision de Alejandro Ferraro es de esperar para continuar su idea de armar su auto para esta categoria donde posee el casco pero no comenzaron los trabajos en el mismo y tomar los recursos a desarrollarse ya para el próximo año. COLOR: El auto sigue en el taller de la calle Colon donde se viene trabajando enel tema de pintura que llevara el mismo color que venia luciendo el Fiat 600del piloto local Juan Carlos Muñoz que ya aguarda el arranque del próximo campeonato. AGRADECER: En las redes se pudo v er el aghradecimiento del piloto de karting Santiago Acuña para todos aquellos que le permitieron correr el año anterior y estan colaborando para esta temporada donde se destacan Mauro Santucho y Guerra. TERMINADO: El auto de Gustavo Emma esta ya terminado y listo para participar en la categoria Rally Mar y Sierra donde viene participando con el Bora en la Clase R3 donde se cree que habrá dos carreras antes de fin de año. EVALUAR: Entre las competencias que decidio realizar su espectáculo se sumara esta carrera tan particupar en el sur argentino para autos de colección donde Mario Lavicita y su navegante Marcos Padilla están evaluando ser parte de esta propuesta muy particular. TC PISTA MOURAS: Visitan una vez mas el autódromo platense por otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos donde televisa desde las 11 hs la TV Publica. HERMANOS: Vienen de correr en la categoria de karting Jame donde los hermanos Bautista y Santino Panetta vienen de correr en el kartódromo argentino con buenos resultados porque Santino llegó primero en la carrera número uno y terminó cuarto en la segunda mienstras que Bautista arribó cuarto en la primera para quedar quinto en la segunda competencia con el equipo RCK. FORMULA RENAULT: La categoria fabrica de talentos llega al Autodromo de Oscar Cabalen en la provincia de Cordoba con su habitual parque de máquinas donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa Carburando. POSITIVA: Lo concreto es que las pruebas de Ignacio Lopez en el kartodromo de Zarate fue positiva de cara a la carrera del arranque para la categoria Prokart donde viene de ganar el campeonato. DESAFIO FIAT: Llegan este fin de semana para realizar dos carreras este fin de semana en el autodromo Cabalen en la provincia de Cordoba para el presente campeonato que televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a traves del programa Carburando. TRIUNFO: El turismo cuatromil argentino viene de desarrollar dos carreras el pasado fin de semana en el autodromo platense donde el zarateño Juan Carlos Bava obtuvo el triunfo en la primera y en la otra carrera segundo. PROCKART: Esta propuesta del karting visita el kartodromo argentino este domingo donde desde las 10 hs comienza su espectáculo para todas sus clases. REUNION: Los dirigentes del Rally Mar y Sierra realizaron una reunión virtual donde se explicó que hay una idea para realizar dos carreras de aca al cierre del presente campeonato para todas las clases tratando de cerrar las dos ciudades para llevar adelante este emprendimiento. TC PICK-UP: Llegan las camionetas la categoria para realizar otra propuesta este fin de semana donde teleisa la TV Publica desde las 11 hs. FECHA: Finalmente la categoria RF decidió realizar su próxima fecha sera en el kartodromo argentino el venidero 1 de noviembre en el circuito numero dos. FALTA: En su equipo solo falta el arranque del certamen para la categoria Kart Plus para que Tobias Amarillo puede comenzar su propuesta con el respaldo de Santucho en la planta impulsora y el chasis a cargo de guerra. ESTAR: Nicolas Laccette no estuvo el pasado domingo en el Turismo Cuatromil Argentino en el autódromo de La Plata por tener el Falcon desarmado y es posible que en la proxima competencia se sumó a la categoria con la motorización de Matias Guillen con un motor que se hizo nuevo antes de la pandemia luego de haber preparado en las dos primeras fechas desarrolada en febrero. OCHOS: La categoria RF ya confirmó que para completar el calendario se intentará ochos competencias y se va trabajando en este tema para darle curso a esta posibilidad. FORMULA UNO:

La categoria mas importante del mundo lleva adelante su gran premio durante este fin de semana en Portigal. Telev isa SFPN. ORDEN: Las pruebas se siguen desarrollando en el kartodromo de Zarate donde hasta ahora se realizan con total cuidado y manteniendo los protocolos necesarios lo que hace pensar que es lo que falta para la llegadaorden para realiar competencias.?´! CORRER: Matias Milla viene de correr en la categoria Jame dnde en la clase senior que llevo adelante dos carreras en el kartodromo argentino en el predio del autodromo capitalino termino quinto en la primera y llego decimo quinto en la segunda final el pasado fin de semana. SERA CIERTO? Que el ex piloto de Alma ya está abocado a armar su auto para volver a su categoria de Benavidez con un Fiat 600?

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com



Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar