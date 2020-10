Breves: Deportivas

CHWARTZMAN FINALISTA En su primer torneo como Top 10 del ranking mundial, Diego Schwartzman alcanzó la final del ATP 250 de Colonia (Alemania) al derrotar este sábado por 6-4, 5-7 y 6-4 al canadiense Felix Auger Aliassime. El Peque jugará hoy por su primer título del año y el cuarto de su carrera frente al alemán Alexander Zverev, que eliminó ayer por 7-6 y 6-3 al italiano Jannik Sinner. STC2000: LLAVER PRIMERO El sábado de la tercera fecha de la temporada del Súper TC2000 terminó con festejo para Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze), quien ganó la carrera clasificatoria y hoy largará la final desde la primera posición. El podio lo completaron lo completaron los Toyota de Franco Vivian y Julián Santero. El Top 10 lo completaron Ricardo Risatti (Toyota), Leonel Pernía (Renault), Matías Rossi (Toyota), Agustín Canapino (Chevrolet), Facundo Ardusso (Renault), Juan Manuel Silva (Honda) y Fabián Yannantuoni (Honda). La carrera de este domingo, que no tendrá al campanense Matías Milla (ausente en esta fecha tras haber dado positivo de coronavirus), se pondrá en marcha a las 11.37 de hoy y está pautada a 27 vueltas (transmite Canal 13). F1: HAMILTON AL FRENTE El británico Lewis Hamilton (Mercedes) sigue acelerando camino a su séptima corona de Fórmula 1: ayer marcó el tiempo más veloz en la clasificación para el Gran Premio de Portugal y hoy estará largando al frente del pelotón en el Autódromo Internacional de Algarve. Por detrás tendrá a su compañero de equipo, Valtteri Bottas, y al holandés Max Verstappen (Red Bull). La 12ª carrera de la temporada se pondrá en marcha a las 10.10 y será transmitida por ESPN. PLATA PARA PARETO Después de 14 meses sin competir, la judoca argentina Paula Pareto (34 años) se quedó con la medalla de plata en el Grand Slam de Budapest, Hungría, después de perder la final frente a la kosovar Distria Krasniqi, número 2 del mundo, por waza-ari. "La Peque", campeona olímpica en Río 2016 en la categoría hasta 48 kilos, no competía desde el Mundial de Tokio 2019, pero tuvo un positivo regreso: ganó tres combates y alcanzó la final del Grand Slam húngaro. Así sumó puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. NUEVO RECORD DE JULIA La nadadora argentina Julia Sebastián mejoró este sábado el récord argentino y sudamericano de pileta corta en la prueba de los 200 metros pecho al marcar un tiempo de 2m21s20 y mejorar su anterior registro en 11 décimas. Fue durante la International Swimming League (ISL) que se desarrolla en Budapest, Hungría, donde la santafesina de 26 años está representando al equipo de Los Ángeles Current. La ganadora de la prueba fue la canadiense Kelsey Wog (del equipo Toronto Titans), con tiempo de 2m17s51. BERMÚDEZ DEBERÁ ESPERAR La pelea de la boxeadora Daniela Bermúdez (31 años) por el título mundial Supergallo de la FIB, programada para el 31 de octubre en Rusia, fue suspendida luego de que su padre y entrenador, Nindolfo, más conocido como Tito, diera positivo por coronavirus. En cambio, el hisopado de la púgil argentina, quien se encuentra en Sochi, resultó negativo. Igualmente, por ser contacto estrecho de un positivo, deberá someterse a un período de cuarentena y no podrá pelear el sábado ante la rusa Tatyana Zrazhevskaya, de 28 años, invicta en 10 peleas (tres de ellas las ganó por KO).

25 de Octubre de 2020

