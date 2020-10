VICTORIA PARA "FONITO"

Por la tercera fecha de la Segunda Etapa de la Serie A de Ecuador, Deportivo Cuenca, equipo del campanense Diego Dorregaray, venció 1-0 a Universidad Católica y logró su segunda victoria consecutiva. El delantero de nuestra ciudad volvió a ser titular, aunque no pudo convertir (Lucas Mancinelli volvió a anotar para el Expreso Austral).

SÁBADO DE AMISTOSOS

En una nueva jornada de ensayos para equipos de la Liga Profesional, Vélez Sarsfield superó 1-0 a Defensa y Justicia con un tanto de Cristian Tarragona; Newells se impuso 2-1 sobre Colón con dos goles de Sebastián Palacios (descontó Luis "Pulga" Rodríguez, de penal); Estudiantes de La Plata venció 4-1 a All Boys con goles de Leonardo Godoy, Lucas Rodríguez, Leandro Díaz y Martín Cauteruccio; Central Córdoba (SdE) superó 1-0 a Belgrano de Córdoba; Rosario Central cayó 1-0 como local con Sarmiento de Junín;

CLÁSICO REAL

Por la 7ª fecha de La Liga de España, Real Madrid venció 3-1 en el clásico a Barcelona como visitante y quedó como único líder del campeonato. El conjunto Blanco se impuso con goles de Valverde, Ramos (penal vía VAR) y Modric, mientras para el elenco catalán Ansu Fati anotó el transitorio 1-1, en una acción que inició Lionel Messi. Ayer, además, Atlético Madrid le ganó 2-0 a Betis y extendió su invicto; Osasuna derrotó 1-0 a Athletic Bilbao; y Sevilla cayó 1-0 como local ante Eibar. Hoy, Real Sociedad (recibe a Huesca) y Villarreal (visita a Cadiz) tendrán la oportunidad de volver a quedar en la cima de las posiciones.

SE LESIONÓ EL KUN

En la continuidad de la sexta fecha de la Premier League, Manchester City igualó 1-1 con West Ham en un partido que no pudo completar Sergio Agüero, quien salió en el entretiempo debido a una lesión en la corva que lo marginaría de la próxima convocatoria de la Selección Argentina. Además, ayer: Liverpool 2-1 Sheffield United; Fullham 1-2 Crystal Palace y Manchester United 0-0 Chelsea. Hoy juegan: Southampton vs Everton (11.00, ESPN), Wolverhampton vs Newcastle (13.30, ESPN), y Arsenal vs Leicester (16.15, ESPN). Mañana, en tanto: Brighton vs West Bromwich y Burnley vs Tottenham.

MILAN VA POR MÁS

En la Serie A de Italia, Milan acumula cuatro victorias en cuatro presentaciones y mañana buscará estirar esa racha cuando se mida frente a Roma (16.45, ESPN). Ayer jugaron: Genoa 0-2 Inter, Atalanta 1-3 Sampdoria y Lazio 2-1 Bologna. En tanto, hoy lo harán: Cagliari vs Crotone, Benevento vs Napoli, Parma vs Spezia, Fiorentina vs Udinese y Juventus vs Hellas Verona.

PSG LLEGÓ A LA CIMA

Por la octava fecha de la Ligue 1, Paris Saint Germain goleó 4-0 a Dijon y se convirtió en el nuevo líder del campeonato. Ayer, además, Marsella le ganó 1-0 a Lorient como visitante con un gol de Leonardo Balerdi. Hoy, Lille tendrá la oportunidad de recuperar la cima cuando visite a Niza (13.00, Fox Sports).

LEIPZIG SE MANTIENE

Por la quinta fecha de la Bundesliga, Leipzig derrotó 2-1 a Hertha Berlin y se mantiene como único líder con 13 puntos. Una unidad por debajo se ubican Bayern Munich (goleó 5-0 a Frankfurt con un triplete de Robert Lewandoski) y Borussia Dortmund (le ganó 3-0 a Schalke 04)

¡METIÓ 13 GOLES!

La sexta fecha del campeonato de Holanda dejó ayer la máxima goleada de la historia de esta competencia: Ajax le ganó 13-0 a VVV Venlo como visitante. Ene l equipo de Amsterdam fue titular Nicolás Tagliafico, mientras que Lisandro Martínez lo reemplazó en el segundo tiempo y fue el autor del 12º gol. La figura fue el burkines Lassina Traoré, quien marcó cinco tantos.