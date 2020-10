La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 25/oct/2020 Villa Dálmine:

El 23 de octubre de 1985, Villa Dálmine logró su victoria más resonante al vencer 3-1 a La Academia en el estadio de Mitre y Puccini con un triplete de Carlos Omar Guerrero. Rosario Central, Lanús, Quilmes, Colón de Santa Fe, Banfield, Tigre… Aquella temporada 1985 de la Primera B tenía participantes de muchísima jerarquía e historia. Sin embargo, el que sobresalía claramente era Racing Club, uno de los gigantes del fútbol doméstico, ganador de 15 títulos en Argentina y, además, campeón Intercontinental. Y en ese campeonato, entre todos esos equipos también aparecía Villa Dálmine, que había regresado a la segunda división del fútbol argentino (todavía no se había creado el Nacional B) luego de ganar el Octogonal 1984 de la Primera C tras superar a San Telmo, Almagro y Defensa y Justicia. Así, el Violeta quedó de cara a su primer partido oficial contra uno de "los cinco grandes" del país, aunque no resultó la mejor experiencia: por la quinta fecha del certamen, el 23 de marzo de 1985, perdió 4-1 contra Racing como visitante. Fue una de las seis derrotas iniciales que catapultaron a Ediberto Righi de la conducción técnica. Su sucesor fue Roberto Resquín, quien logró cambiarle la cara a un equipo que tenía como principales figuras a Ernesto Corti, Francisco Ramón Portillo, José Horacio Basualdo y Germán Panichelli. Exactamente siete meses después de la caída en el Cilindro de Avellaneda se jugó la revancha en Campana. Fue un miércoles 23 de octubre dominado por la lluvia. Y fue en el estadio de Mitre y Puccini, a pesar de las maniobras de Racing para evitarlo. "Trató varias veces de sacarnos de Campana, incluso ofreciéndonos jugar en Ferro Carril Oeste, pero nosotros no aceptamos por dos motivos: primero, porque necesitábamos los puntos; y después porque le debíamos a nuestra gente la visita de Racing a nuestra cancha", contó por entonces Miguel Benítez, presidente Violeta. Con las tribunas colmadas a pesar de la lluvia y el arbitraje de Héctor Gelay, el juego se puso en marcha y fue Racing el que pegó primero: a los 27 minutos, Walter Fernández facturó desde los doce pasos luego de una mano de Corti dentro del área. En desventaja, Villa Dálmine se volcó con mayor decisión al ataque en busca del empate. Y a los 33 minutos, Carlos Omar Guerrero iba a aparecer por primera vez en escena, aunque su definición fue invalida por offside, situación que generó fuertes reclamos de la parcialidad local contra el juez de línea. De hecho, el juego se interrumpió porque el asistente solicitó protección policial. Más allá del offside, el sampedrino se mostraba al acecho. "El sábado anterior habíamos empatado 0-0 con El Porvenir y yo estaba decaído porque había fallado oportunidades para convertir", contó años después. "Pero el lunes, Resquín me habló y me dijo: ´Lo importante para un delantero es estar; usted erró esos goles porque estuvo ante la oportunidad. Ya se le va a abrir el arco en cualquier momento. Quizás en el próximo partido´. Eso me quedó grabado para siempre: errar los goles significa estar; el problema es cuando no tenés oportunidades", completó el delantero que aquella tarde terminaría respaldando el concepto del entrenador con su actuación. Es que Guerrero no se desmoronó y vivió finalmente una tarde soñada. A los 41 minutos de la primera parte marcó el empate en el arco que da a las vías. Y en el segundo tiempo, a los 15 y 24 minutos, ya bajo una lluvia torrencial, completó su inolvidable triplete para establecer el 3-1 con el que Villa Dálmine consiguió la victoria más resonante de su historia. "En el primero, Basualdo hizo la pausa y la metió al medio; yo le gané la posición a (Gustavo) Costas y pude definir. El segundo también me la tira Basualdo y cuando me cierra Longo le pegué fuerte y entró. Y el tercero fue una jugada de Germán (Panichelli), que me la bajó de cabeza; cuando vi que el arquero me achicaba, se la toqué por arriba", detalló el atacante minutos después de su triplete en diálogo con LAD, ya en zona de vestuarios. Hoy, 35 años después, Guerrero todavía sigue buscando el video de aquella tarde. "Cuesta conseguir esas imágenes, pero me parece que no están. Hubiese sido muy lindo para mostrarle a mis nietos", señala con resignación, pero con el recuerdo intacto, a flor de piel, al igual que todos los simpatizantes Violetas que aquella lluviosa tarde de octubre de 1985 colmaron el estadio de Mitre y Puccini y se guardaron, para siempre, la satisfacción de haber visto caer a un grande en Campana.

EL PUMA GUERRERO TAMBIÉN LE HABÍA CONVERTIDO A LA ACADEMIA EN LA PRIMERA RUEDA. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DALMINE (3): Alberto Salvaggio; Guillermo Fahy, Sergio Céliz, Antonio Jerez (Jorge Sotelo) y José Sayago; Francisco Ramón Portillo, Ernesto Corti y José Céliz; José Horacio Basualdo, Germán Panichelli y Carlos Guerrero (Oscar Barrios). DT: Roberto Resquín. RACING CLUB (1): Miguel Ángel Wirtz; Víctor Longo, Gustavo Costas, Néstor Sicher (Hugo Lamadrid) y Washington González; José Luis Carrizo, Horacio Attadía y Miguel Ángel Colombatti; Enrique Olivera, Carlos Caldeiro y Walter Fernández. DT: Vicente Cayetano Rodríguez. GOLES: PT 27m Fernández -de penal- (R) y 41m Guerrero (VD). ST 15m y 24m Guerrero (VD). ARBITRO: Héctor Gelay. ESTADIO: Villa Dálmine. #HistoríaDálmine | Un día como hoy pero de 1985, Villa Dálmine vencía 3-1 a Racing Club de Avellaneda con tres goles de Carlos Guerrero. Aquel miércoles lluvioso, quedó en la memoria de todos los hinchas del Viola.#SiempreDálmine pic.twitter.com/hgiZswQi6d — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) October 23, 2020

