La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/oct/2020 Nueva marcha por Keila Moreira en Campana







Más de un centenar de manifestantes recorrieron la Av. Varela y finalizaron en la Fiscalía. A 9 días del femicidio, la madre y allegados a la víctima inferían que las familias de los acusados los están escondiendo. "Olé olé, olé olá, Franco y Matías ¿a dónde están? A dónde vayan los iremos a buscar…" cantaba ayer por la mañana la extensa columna en su mayoría compuesta por mujeres que recorrió la Av. Varela a pie desde el Arco hasta la plaza Eduardo Costa, solicitando justicia para Keila Moreira (16) asesinada de un escopetazo en su cabeza el pasado sábado 17 en Las Praderas. Al llegar la columna a la plaza, Paula Delgado, madre de Keila, hizo declaraciones a la prensa y señaló no estar conforme con los resultados de la investigación a 9 días del asesinato, e incluso manifestó comenzar a descreer de la información que ha recibido por parte de las autoridades. "¿A dónde están los allanamientos? ¿Vos los viste?". En ese sentido, Delgado consideró "que no se estaba buscando lo suficiente" y que "no puede ser que no los encuentren, no tienen dinero. Alguien los está escondiendo, las familias tiene que saber dónde están". Delgado también señaló que la muerte de su hija no fue fruto de un accidente: "Si hubiese sido así, no se hubieran escapado", dijo sobre la conducta del novio de Keila, Franco Moreira (19), y su amigo Matías Oviedo (19). En la oportunidad estaba presente Paola Garello, en representación de la Sub Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. "Estamos acompañando a la madre de Keila para que tenga acceso a la Justicia, para que le digan qué medidas se han tomado, qué resultados dieron y qué medidas se van a arbitrar tomar teniendo en cuenta que hay dos femicidas sueltos, que están prófugos y que corren riesgo otras mujeres". La manifestación continuó su recorrido alrededor de la plaza Eduardo Costa y finalmente se dirigió a la Fiscalía Nº2 donde Paula Delgado y Paola Garello fueron recibidas por la Dra. Ana Laura Brizuela, a cargo de la causa caratulada "Homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por el vínculo, y en contexto de femicidio". En cuanto a los allanamientos en Tigre (localidad de donde es oriundo Matías Oviedo) realizados la semana pasada, luego de la reunión en la fiscalía trascendió que la Dra. Brizuela dio fe de los mismos dado que ella misma participó de manera presencial en al menos 3 de los 5 concretados hasta el momento. También se supo que además de la DDI local, en el caso ya participan recursos de la Policía Federal, además del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), integrado por efectivos de Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería, y Policía Aeroportuaria. Este comando fue el que logró la captura del femicida de Ludmila Pretti (14) asesinada en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, partido de Moreno, en septiembre último. Al cierre de esta edición, quedaba por confirmar si prospera o no la solicitud cursada por la Dra. Brizuela al programa "Buscar" con el objeto de ofrecer a nivel nacional una recompensa para quien aporte datos fehacientes sobre el paradero de ambos prófugos.

La extensa columna recorrió toda la Av. Varela y finalizó en la Fiscalía Nro. 2 de Sarmiento y 9 de Julio.





La Fiscal Brizuela recibió a Paula Delgado, madre de Keila, quien fue acompañada por Paola Garello, en representación de la Sub Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.





Matías Oviedo y Franco Moreira. La Fiscal solicitó que se ofrezca recompensa a quien aporte datos sobre el paradero de ambos prófugos.

#Dato "Justicia por Keila Moreira". A 9 días del femicidio los 2 acusados siguen prófugos. Multitudinaria marcha desde el Arco de #Campana a la Fiscalía N° 2 de Sarmiento y 9 de Julio. pic.twitter.com/TxCA1neebD — Daniel Trila (@dantrila) October 26, 2020 #Ahora multitudinaria marcha por Keila Moreira desde #ElArcoDeCampana hasta Fiscalía pic.twitter.com/XQWnW44S2Q — Daniel Trila (@dantrila) October 26, 2020

Nueva marcha por Keila Moreira en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar