La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/oct/2020 Falleció Miguel Di Fino







Ocurrió el domingo al mediodía. El destacado vecino fue pieza fundamental en la reconstrucción de la historia reciente de nuestra ciudad e incansable luchador por los Derechos Humanos. Luego de un breve velatorio, fue ayer poco antes de las 14 cuando el cortejo fúnebre hizo un alto frente al edificio del Instituto 15 donde aguardaban en la vereda más de 50 personas, entre personal docente y alumnos, para rendirle homenaje. Con un minuto de silencio, estaban despidiendo a Miguel Di Fino, vecino destacado de nuestra ciudad quien falleció este domingo al mediodía a los 66 años de edad, víctima de una dolencia abdominal de la cual no logró recuperarse luego de haber sido intervenido quirúrgicamente. Esposo de Marisa con quien tuvo a Lucía y a Mariano, Miguel era Profesor en Historia egresado del 15, donde se desempeñó como docente en las carreras de Historia, Geografía y Comunicación Social. Además, cómo Técnico Superior en Cine Documental y Tecnología educativa, ejerció como profesor de la Escuela de Arte en la cátedra de Medios Audiovisuales de la carrera de Diseño Gráfico. Fue miembro fundador del Observatorio de DD.HH. en Campana e impulsor de la Causa 5310 (hoy Caso Nº 296 de la Causa 4012. Campo de Mayo) aportando luz a la investigación de los delitos de Lesa Humanidad cometidos en nuestra zona, así como también la identificación de los centros clandestinos de detención. En línea con ese compromiso, fue autor de los trabajos de investigación "Sobre ausencias y exilios" (2000), y "De solitarios sueños y utopías truncas" (2001), ambos en colaboración y, de forma individual, "Recordando el olvido" (2010). Entre el 2001 y el 2013 fue colaborador semanal en estas páginas, jerarquizando estas páginas con "La Dominguera", columna que era esperada con avidez por nuestros lectores quienes disfrutaban de su pluma aguda y picante a la hora de comentar la coyuntura política nacional y local. En 2010 publicó "Relatos desparejos (ficciones en una ciudad de la furia)", libro de cuentos plagado de guiños y referencias locales, donde se relatan episodios ficcionales y no tanto de nuestro "pago chico", como tanto le gustaba decir a él. Acompañamos en el dolor a su familia, y a todos sus allegados.

Miguel Di Fino falleció este domingo al mediodía, víctima de una dolencia abdominal de la cual no logró recuperarse luego de haber sido intervenido quirúrgicamente. Tenía 66 años.

Muy triste noticia: Falleció el profesor Miguel Di Fino, vecino notable de nuestra ciudad que supo jerarquizar con su aguda y picante pluma las páginas de #LaAuténticaDefensa. Acompañamos en su dolor a su esposa Marisa, sus hijos y allegados. Se lo va a extrañar... pic.twitter.com/GZsKe7Ln8T — Fernando Andrioli (@frandrioli) October 25, 2020 MIGUEL TU “PAGO CHICO” TE VA A EXTRAÑAR!!!

Q.E.P.D. pic.twitter.com/abaIIT5HPP — Edouard S. Laurent (Eduardo Pascuale) (@cicloneduard) October 25, 2020

Falleció Miguel Di Fino

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar