La UOCRA se manifestó en una de las porterías de Axion Energy

Reclamó por supuestos incumplimientos en los contratos laborales por parte de empresas contratistas que prestan servicios en las obras de expansión de la planta. Liderados por el secretario general Oscar Villarreal, un grupo de trabajadores del sindicato UOCRA se manifestó este lunes en la portería 14 de la refinería Axion energy. Los obreros de la construcción denunciaron ante la prensa el supuesto incumplimiento de los contratos de trabajo por parte de empresas contratistas que se desempeñan en la obra de expansión de la refinería, que durante su pico llegó a emplear más de 4.000 afiliados a la UOCRA. Hoy los están todavía adentro de la planta apenas superan se cuentan por arriba de los 500, aunque su paulatina reducción no los privaría de padecer inconvenientes contractuales. "Hemos tomado una decisión hoy en conjunto con los compañeros de la comisión directiva y los cuerpos orgánicos, de denunciar públicamente y dar a conocer lo que nos está pasando", expresó Villarreal ante los medios de comunicación de Campana, haciendo referencia a conflictos con las contratistas Gelvez y EMET. En el caso de Gelvez S.RL., empresa de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, la UOCRA denuncia que terminó su relación comercial con Axion energy y que aduce no tener recursos económicos para pagarle los haberes y la liquidación final a sus colaboradores. "Entendemos que hay un empresario que ha cortado por el eslabón más débil, usando de variable de ajuste a nuestros trabajadores siendo que el problema es comercial. Desconozco si tiene razón Gelvez o la refinería. Lo que sé es que han avanzando en su trabajo gracias a la mano de obra de los compañeros de la construcción. Entonces, tiene que recibir sus haberes como corresponde", expresó Villarreal. El caso de EMET, de la también santafecina localidad de Villa Constitución, es diferente: radicaría en la intención de recortar horas de trabajo entre su personal argumentando seguimiento del protocolo COVID. La medida habría arrancado junto con la cuarentena, pero con el restablecimiento de casi todas las actividades el esquema, que impacta en el salario básico de los trabajadores, nunca habría cambiado. "Nos parece bien que los compañeros no estén aglomerados, pero no que no alcancen a cubrir el básico", sostuvo el líder de la UOCRA Campana. La situación en Gelvez afectaría a entre 20 y 25 trabajadores, mientras que EMET tendría empleados a cerca de 90. Ambos conflictos están siendo dirimidos con los contratistas y también a través del Ministerio de Trabajo bonaerense. Sin embargo, este lunes Villarreal fue más allá al ser hacer "responsable solidaria" a la refinería y advertir que desplegará medidas de fuerza si en los próximas horas no aparece un principio de solución. "Queremos que (las contratistas que) vengan a desarrollar tareas respeten los derechos de los trabajadores y el convenio colectivo interno, firmado con la refinería, con las contratistas y homologado en el Ministerio de Trabajo", subrayó Villarreal. El mandamás de la UOCRA comentó además que la percepción incompleta de los salarios potencia el impacto de la crisis sobre los trabajadores de la construcción, a los que "aun trabajando normal y formal les cuesta que el sueldo alcance para poder sobrevivir". "Todos sabemos cómo se potenció la crisis a partir de esta pandemia, el salario de los compañeros perdió poder adquisitivo", expresó Villarreal. E insistió en su mensaje a la refinería: "Tiene que ser responsable y asegurarse que las empresas que vienen a realizar estos trabajos son serias y tienen espalda como para no dejar a los compañeros con deuda".

Villarreal advirtió que la refinería es "responsable solidario" en estos conflictos.





Un trabajador de la contratista EMET apoyando el reclamo de su gremio.

#Dato La Uocra realizó una asamblea en la puerta de Axion denunciando irregularidades de contratación en las empresas Emet y Gelvez pic.twitter.com/DO8oApm3bt — Daniel Trila (@dantrila) October 26, 2020

