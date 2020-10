En el marco de la visita a un nuevo negocio de indumentaria situado en la calle Luis Costa casi Rocca, el Intendente hizo hincapié en que "estos emprendimiento, del tamaño que sean, reflejan las ganas de los campanenses de salir adelante, incluso en un contexto tan difícil para el país".

En el marco de una visita a un nuevo negocio de indumentaria situado en Luis Costa 808, el intendente Sebastián Abella destacó que "estos emprendimientos, del tamaño que sean, reflejan las ganas de los campanenses de salir adelante, incluso en un contexto tan difícil para el país".

El local - representante exclusivo en la ciudad de la marca Reggae Jeans - ofrece una amplia variedad de ropa unisex y fue inaugurado días atrás por Sofia Moreno y AlejAndro "Pali" Genta - con mucha expectativa.

Durante una amena charla con sus dueños, Abella les agradeció por apostar e invertir en la ciudad. "Se que la situación no es nada fácil para el pequeño comerciante y para el laburante que tiene que salir a ganarse el mango todos los días. Por eso, valoro enormemente el esfuerzo que hace cada familia y cada emprendedor no solo para no bajar los brazos sino incluso para soñar con un nuevo proyecto", reflexionó Abella una vez concluida la visita.