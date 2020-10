Bayer invita a elegir el ganador de la última etapa de su programa Semillero de Futuro 2020

P U B L I C



Ya comenzó la votación online para elegir al proyecto ganador entre las tres organizaciones finalistas de la Edición 2020 de Semillero de Futuro, el programa de Responsabilidad Social de Bayer, creado para apoyar y hacer crecer proyectos innovadores en alimentación y nutrición que beneficien a las comunidades de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. "Iniciativas como Semillero de Futuro contribuyen a realizar nuestra visión Salud para todos, hambre para nadie. Además, las mismas ayudan a generar concientización sobre la importancia del trabajo de toda la cadena de valor agroindustrial para realizar los objetivos de desarrollo sostenible", afirmó Christophe Dumont, Presidente y CEO de Bayer para Argentina y la región Cono Sur. La votación online es la última de las tres etapas por las que transita año a año el programa. La primera consistió en la selección por parte del Comité Evaluador, de los 34 proyectos beneficiados, de entre los 104 presentados este año, los cuales recibieron entre U$S 8.000 (ocho mil dólares) y un máximo de U$S 16.000 (dieciséis mil dólares). En la segunda instancia, el mismo Comité eligió a las 3 iniciativas finalistas, que recibieron U$S 20.000 adicionales cada una, para el desarrollo de los proyectos. En esta última etapa, mediante un video publicado en la página web de Semillero de Futuro, cada finalista cuenta en primera persona el aporte que su proyecto realizará a la comunidad. El ganador se elige a través del voto de la gente. Los que quieran participar y sumarse con su voto deben ingresar a www.semillerodefuturo.com y votar por su proyecto favorito. La votación es hasta el 1 de noviembre inclusive y el 2 de noviembre se dará a conocer los resultados en la misma página web. La organización que obtenga la mayor cantidad de votos recibirá un monto extra de U$S 3.000 para realizar una capacitación relacionada a la temática del proyecto presentado. Los finalistas 2020 son: Fundación Siwok - Depto. San Martín, prov. de Salta, Argentina o Proyecto: Acceso al agua profunda, capacitación y generación de alimentos Wichi- Etapa 2 El objetivo del proyecto se basa en sumar tres acciones claves. En primer lugar, la realización de tres perforaciones profundas para la obtención de agua potable, en Pluma de Pato, Departamento de Rivadavia. Otro de las acciones será diseñar un Manual de Aguas en idioma Wichí de la Fundación Aguas, sumando ilustraciones y costumbres de la comunidad, para que puedan usarlo las familias de esa etnia. Y la última acción se enfocará en capacitar en agricultura y alimentación a las familias de la comunidad, haciendo foco en aquellas que tengan niños y niñas con riesgo nutricional, y fortaleciendo el rol de la mujer como actor clave dentro de la dinámica de esas familias. Capacitación: Junto al INTA y a los técnicos de FundaPaz se realizará una capacitación teórica en temas varios relacionados con la salud, la nutrición, la generación de alimentos y el cuidado de la tierra y del agua. Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer - San Borja, Departamento del Beni, Bolivia o Proyecto: Mujeres rurales borjanas, forjando su seguridad alimentaria. El objetivo del proyecto es contribuir en mejorar la seguridad alimentaria aumentando las capacidades técnicas de las mujeres campesinas e indígenas con el fin de mejorar la seguridad alimentaria en sus comunidades, enfocándose en la producción de hortalizas. A través de la entrega de materiales, herramientas y semillas necesarias, se implementarán huertas ecológicas familiares. Finalmente, se fomentará el consumo de estas hortalizas y verduras a través de prácticas claves de alimentación y rescate de semillas para próximas cosechas. Estas capacitaciones permitirán contribuir en la formación educativa y tener la disponibilidad de alimentos en comedores estudiantiles, generados por el proyecto. Capacitación: La capacitación buscará mejorar las capacidades de la organización y ampliar sus conocimientos sobre seguridad alimentaria sostenible. Fundación Paraguaya - Municipios de B. Aceval y Villa Hayes, Departamento de Presidente Hayes, Región del Bajo Chaco, Paraguay o Proyecto: Trabajando con pequeños productores en la construcción de un sistema alimentario resiliente y sostenible en Cerrito- Etapa 2. El principal objetivo del proyecto es mejorar la nutrición, la seguridad alimentaria, la salud y las habilidades de resiliencia de 300 familias de productores de fincas rurales de la zona del Bajo Chaco. La iniciativa también busca impulsar una producción de alimentos eficiente y sostenible en granjas rurales lideradas por mujeres, a través de un modelo de integración productiva. Capacitación: Se realizará una capacitación a todo el equipo para que puedan adquirir nuevas estrategias y así mentorear a los productores rurales para que estos puedan lograr distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible (seguridad alimentaria, cuidado del agua, cuidados por Covid-19, entre otros). Además, se fortalecerán capacidades del equipo de extensionistas familiares para abordar distintos problemas que surgieron por la pandemia de Covid-19., desarrollo personal y de habilidades. El Programa de Responsabilidad Social Semillero de Futuro 2020 es financiado por la Fundación Bayer, con el objetivo de mejorar significativa-mente la calidad de vida de las comunidades, ofreciendo un apoyo financiero sustentable en aquellas regiones en las que la compañía tiene actividad.





