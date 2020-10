La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/oct/2020 Breves: Noticias de Actualidad

CARTA Y ANÁLISIS La vicepresidente Cristina Kirchner publicó este lunes una extensa carta en la que analizó la actualidad económica y señaló que la "economía bimonetaria" es hoy el problema "más grave" de la Argentina. "El problema de la economía bimonetaria es, sin dudas, el más grave que tiene nuestro país", señaló la ex mandataria. En esa línea, planteó que la solución será imposible "sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina". El texto, titulado "A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas" y publicado en su sitio web personal, señala la gravedad del impacto económico y el contexto social generado por la pandemia de coronavirus. "El freno a la economía y la incertidumbre generalizada sobre qué va a pasar con nuestra vida son agobiantes", dijo. También adelantó que no participará de ningún acto por el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. A LAS AULAS BONAERENSES El ministro de Educación, Nicolás Trotta, confirmó que la semana que viene los alumnos de 26 distritos del interior de la provincia de Buenos Aires volverán a clases por la "baja" de la circulación del coronavirus. Además, el funcionario contó que en la Ciudad de Buenos Aires seguirán las actividades educativas "no escolares" dado que el riesgo epidemiológico es "medio". Trotta precisó, además que en el marco del nivel de la pandemia "hay varias provincias que no han regresado a clases presenciales", tras sostener que "los chicos contagian coronavirus". Confirmó que "26 distritos de la provincia de Buenos Aires donde la circulación del virus es baja volverán a clase la semana que viene". ADVERTENCIA ALIMENTICIA Cámaras del sector alimenticio advirtieron que si no se descongelan algunos precios de productos claves puede haber desabastecimiento, en cartas enviadas al Ministerio de Desarrollo Productivo. Las entidades aludieron en especial al sector alimenticio, pero también a bebidas y artículos de limpieza y tocador, donde en las góndolas se empiezan a notar algunos faltantes. Por ahora, el Gobierno no prevé cambios, según hicieron trascender fuentes oficiales. Igual, indicaron que se comenzará a trabajar con distintos sectores y empresas para ver la forma de ir saliendo en forma gradual del esquema. La Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) explicó que la suba de costos en el sector de aceites envasados alcanza el 65%, mientras que en julio el aumento otorgado fue del 4% y en octubre del 5%". MOTÍN Un grupo de internos de la Unidad número 42 de Florencio Varela, perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), protagonizó un motín en reclamo del regreso de las visitas y de una serie de medidas que deberían adoptarse. Los reclusos se atrincheraron en los pabellones con los brazos envueltos en frazadas y cuchillos. "Está todo ´empalomado´ acá. Queremos visitas de nuestras familias, estamos todos los pibes acá afuera y vamos a ir por todo", remarcó uno de los detenidos en uno de los videos que se grabaron dentro del penal. Los internos exigieron la presencia de jueces y fiscales, además de representantes de los Derechos Humanos ya que aseguran que "nadie" les "da respuesta", al tiempo que pidieron por "mejores condiciones de detención". AGUA LUNAR El Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja de la NASA (SOFIA, por sus siglas en inglés) ha confirmado, por primera vez, la presencia de agua en la parte de la superficie de la Luna iluminada por el sol. Este descubrimiento indica que el agua puede estar distribuida por la superficie lunar y que no se limita a lugares fríos y sombreados. SOFIA ha detectado moléculas de agua (H2O) en el cráter Clavius, uno de los cráteres más grandes visibles desde la Tierra, ubicado en el hemisferio sur de la Luna. Observaciones anteriores de la superficie de la Luna detectaron alguna forma de hidrógeno, pero no pudieron distinguir entre el agua y su pariente químico cercano, el hidroxilo (OH). Mediciones de esta ubicación revelan agua en concentraciones de 100 a 412 partes por millón, aproximadamente equivalente a una botella de agua de 12 onzas atrapada en un metro cúbico de suelo esparcido por la superficie lunar.



