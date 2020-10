La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/oct/2020 Temporada de verano: instalarán 18 hospitales modulares







La medida es para evitar desbordes en el sistema sanitario. Se ubicarán en los principales puntos turísticos del país. El Gobierno Nacional instalará 18 hospitales modulares en todo el país para la temporada de verano, una medida que apunta a evitar eventuales situaciones de tensión en el sistema sanitario a causa de la pandemia de coronavirus. El anuncio lo realizó este lunes el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, que adelantó que la semana que viene junto a su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, lanzarán esta medida junto a una batería de acciones que se pondrán en práctica para la temporada de verano. La decisión de instalar 18 nuevos hospitales modulares apunta a que "no desborde el sistema sanitario", dijo el funcionario nacional en diálogo con la radio FutuRöck, y apuntó que esa acción se suma al Plan Detectar, que se ejecutará en todas las ciudades turísticas. Lammens aseguró que "no fue fácil" tomar la decisión de habilitar la temporada de verano, sobre todo "con la situación epidemiológica que muestran algunas provincias y algunas ciudades del interior del país". Y agregó que se realizará una reunión con la provincia de Buenos Aires "para seguir trabajando en lo que va a ser la temporada". En ese sentido, el ministro describió que tras nueve meses de pandemia y después de haber heredado, al asumir el 10 de diciembre, "una crisis gravísima en términos económicos y sociales, no tener temporada de verano para muchas provincias y ciudades sería realmente catastrófico", En cuanto al impacto económico de la actividad turística en la particular situación generada por la pandemia de coronavirus, Lammens estimó que este año ingresarán en concepto de turismo unos 5.500 millones de dólares.

