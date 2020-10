La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/oct/2020 Hoy le toca a... Osvaldo Ruggiero













El Clavel Rojo del Maestro, que nació un 2 de Diciembre de 1905 y murió un 25 de julio de 1995. De familia de músicos, sus hermanos y su nieto que le regalo un violín que tocaba luego de salirde su trabajo en una imprenta. Donde empezó a trabajar porque le había dicho a su padre que no quería estudiar, al decir de Don Osvaldo; ¡yo tocaba de oreja! Un día al volver de la imprenta se encontró con un piano, y al preguntar que, hacia allí, su viejo le dijo; es para vos atorrante, lo tuyo no es el violín ya hay varios aquí. A los 15 años en su barrio de Villa Crespo, (primer barrio de BA). Integro un trío con Domingo Faillac (Bandoneón), Alfredo Ferito (Violin), en un café que le decían "La Chancha", no precisamente por la limpieza. Su debut profesional comenzó en un café germinal, luego en 1939 con su maestría y humildad fue tomando forma su orquesta en el café "El Nacional. Con Camerano, Carrasco, Spurs, Tursky en violines y Alessio Osvaldo Ruggiero (con solo 16 años de edad), Bona, Armengon y Quiroga en bandoneones y Aniceto Rossi en contrabajo. Su cantante fue Amadeo Mandarino, tocando con Vardaro y Laurens le da forma de cooperativa hasta el final de sus días, donde llego a ganar menos que algunos de sus músicos que ofician de compositores y arregladores. Sus cantores fueron Roberto Beltrán, Roberto Canel, Alberto Moran, Jorge Adrián Guida, Juan C. Cobos, Carlos Olmedo (uruguayo), Ricardo Medina, Carlos Guido y Jorge Vidal que conto que actuaba en un bar en Federico Lacroze y Corriente. Y que después de haber cantado 40 canciones, aproximadamente a la madrugada tras tomar un café con leche se acostó a dormir un poco en la mesa del billar. Cuando sintió un golpe en su hombre, y para su sorpresa se encontró con el maestro., quien le dijo si quería contar en su orquesta; lo cito para tomarle los tonos en el teatro Atlantis y así se incorporó a la orquesta. En el año 1935 impulso el sindicato Argentino de Músicos, fue su afiliado Nº5. Lode la flor roja fue una sugerencia de la señora del Negro Mela (glosador de la orquesta). EN los comienzos de los años 50, debía tocar en rosario en el club Newell´s un domingo de verano, pero fue detenido el jueves anterior, por orden del gobierno de Perón a causa de su afiliación comunista, que el Maestro jamás negó; esa noche la orquesta actuó sin su directos. El Negro Mela arranco con una corta losa sobre el tango y el piano, al que termino cerrando y diciendo "el piano esta mudo, el piano está preso" y arrojo un clavel rojo sobre su tapa cerrada. ¡Granovación rosarina! Cuando lo "engallolaban", el como todos los presos pidió también pasar el lampazo y pelar papas en la cocina de la cárcel, pese que tenía la admiración del comisario que lo invito a tomar mate con él y encargo facturas de las mejores con tortitas negras que gustaban a Don Osvaldo. En 1959 viajo a la UniónSoviética y a China. En el año 1973 en la residencia de Olivos, el Gral. Perón se topa con Pugliese, le estrecha la mano y le dice solo tres palabras ¡gracias por perdonarme. Veintiséis de diciembre de 1985 en el teatro Colon, presentado por Héctor Larrea, quien dijo "en la noche de la masa popular, del publico amante del tango, un tornillo en su estructura", el maestro toco la "Yumba" junto a su orquesta y a todos los componentes músicos que pasaron por la misma. Al finalizar con su palabra recordó a su madre que fue la primera que dijo "al Colon". Esa misma noche Pugliese no lleno de público el teatro, en Japón, después de hablarle al público, su orquesta toco la marcha japonesa. En Alemania visito la casa natal de Beethoven y la de Chopin. Estuvo en Finlandia, en 1989, en Holanda tocaron "La Yumba" y "Adiós Nonino". ¡ALGUNA VEZ DIJO!: a veces le hago los cuernos al diablo, pero cuando llegue la hora del espiche diré "buenos muchachos llegue hasta aquí, me las tomo sigan ustedes, si al final ¿yo que hice?... tangos eso es todo. Se fue espichando como para una milonga, cantando en el traje gris, con el clavel rojo en el ojal, flaco y miope como siempre.

