La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/oct/2020 Opinión:

Néstor vive en el corazón de cada militante

"Aquella llama que Néstor prendió en toda una generación no pudo ser apagada ni siquiera en los tristes 4 años de macrismo que hundió nuevamente al país en la pobreza" Hoy, 27 de octubre, se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner quien llego a ser Presidente con tan solo el 22% de los votos y en medio de una de las crisis políticas, económicas y sociales más grande de la historia Argentina. A pesar de esto, Néstor logró consolidar un liderazgo a partir de la reivindicación de política, reconstruyendo una Argentina que se había caído a pedazos como consecuencia de la convertibilidad y del neoliberalismo de la década del ´90. Fue destacable que, con sólo el 22% de los votos, un Presidente haya podido revertir la tendencia de una sociedad harta que pedía "que se vayan todos". Con Néstor volvió la política, volvió la democracia, volvió la esperanza de construir un país para todas y todos, con independencia económica, soberanía política y justicia social que tuvo como corolario el pago de la deuda con el FMI. El 3 de enero de 2006, el presidente Néstor Kirchner canceló en un solo pago la deuda que la Argentina mantenía con el Fondo Monetario Internacional por más de 9800 millones de dólares. Las divisas giradas directo desde las Reservas del Banco Central permitieron, además del ahorro de intereses, cerrarle la puerta a "las intromisiones y exigencias" que imponía la entidad financiera en la economía interna. La reconstrucción de la Argentina de aquellos años requería la solución de la deuda y terminar con el ajuste como herramienta de ahorro para hacer pago a los compromisos que se habían asumido. Néstor no solo tuvo la decisión política de llevar adelante una política que permitiera sacar al país de las ataduras que generaba la deuda externa sino que además, tuvo como principal foco la puesta en marcha de la producción nacional, la generación de empleo y la inclusión social. Néstor sentó las bases para la reconstrucción de la patria, que luego con Cristina pudo profundizar y con ello se llevaron adelante políticas públicas para hacer de nuestro país uno mejor para todas y todos. La Asignación Universal por Hijo, el fin de las Afjp, el matrimonio igualitario, la reivindicación de la ciencia nacional entre muchísimas medidas que hicieron que Argentina pueda volver a crecer y que las y los argentinos podamos volver a ser felices. De la desesperanza por la crisis del 2001 a la reivindicación de la política que implantó Néstor, miles y miles de argentinos, fundamentalmente jóvenes, volvimos a creer que un país mejor es posible y nos lanzamos a incluirnos en la militancia porque entendíamos que aquella independencia económica, soberanía política y justicia social no era una simple utopía para nuestra Argentina y que las y los jóvenes teníamos que ocupar un rol protagónico en la reconstrucción de la patria. Aquella llama que Néstor prendió en toda una generación no pudo ser apagada ni siquiera en los tristes 4 años de macrismo que hundió nuevamente al país en la pobreza, la destrucción del aparato productivo y el endeudamiento externo. Aquella llama que prendió Néstor es hoy un faro de iluminación para que cientos de miles de jóvenes salgamos a estar con los sectores mas afectados por la crisis causada por la pandemia. A 10 años de la partida física de Néstor Kirchner, el Presidente que nos enseñó que a pesar de lo difícil de cada situación, las y los argentinos siempre no podemos levantar, hoy vamos a seguir militando a partir de su legado, para volver a poner a la Argentina de Pie. Alejo Sarna - Consejero Escolar

