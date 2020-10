La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/oct/2020 FGC en el FdT:

El Frente Grande de Campana se manifestó sobre la polémica empresa que busca relocalizarse en la ciudad "Por segunda vez en menos de un mes, los concejales de Juntos por el Cambio votaron a la medida de las necesidades de la empresa Landnort para la relocalización de su planta de residuos industriales en el camino de El Morejón". A raíz de lo ocurrido en la sesión del jueves 15 de octubre, cuando el proyecto de ordenanza para suspender la habilitación de obra de la empresa LandNort fue rechazada con el voto de los concejales del oficialismo, y en la sesión previa del 17 de septiembre, donde los mismos concejales votaron negativamente el proyecto que impulsaba que una empresa (LandNort) no pudiera reinstalarse sin resolver el pasivo ambiental en su localización de origen, desde el Frente Grande de Campana expresaron su preocupación. "El ejecutivo y legislativo municipal le cubren las espaldas a la empresa para que continúe con las obras, mientras se tramitan los permisos ambientales ante el OPDS (Organismo para de Desarrollo Sustentable) y la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires. Una vez consumada la instalación, van a poder esgrimir el argumento del mantenimiento de las fuentes de trabajo para continuar la operación comercial y así repetir la historia de contaminación en el camino de El Morejón, como ya ocurrió en el barrio Las Praderas", comentaron. Además recordaron que "la operación fue denunciada el 22/08, como consta en la IPP 18-00-3581-20, que se tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 1 Departamental, a cargo de la Dra. Amoretti, y que todavía no ha intervenido en el asunto, posibilitando que la obra avance". Al mismo tiempo explicaron "Landnort SA es una empresa de "tercer nivel de contaminación ambiental" (el de mayor nivel), instalada en el año 2000, y habilitada para el procesamiento de residuos especiales y no especiales bajo la modalidad de "landfarming", esa tecnología es la más básica para el tratamiento de este tipo de residuos y se caracteriza por ser la de mayor cantidad de emisiones gaseosas (olores) y líquidas". Asimismo añadieron "la instalación de este tipo de plantas requiere estar ubicada como mínimo a 300 metros del curso/cuerpo de agua más cercano, incluyendo cuerpos transitorios y no se puede instalar en aquellos lugares donde existe extracción actual y/o potencial de agua para consumo humano en forma masiva a cualquier población. De hecho, la planta de Las Praderas, actualmente clausurada y en proceso de resolución de su pasivo ambiental, se encuentra asentada sobre un curso de aguas transitorio que desagua al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos en la zona de Otamendi, situación agravada por el incumplimiento del resguardo humano que obliga a estar alejado a más de 150 metros de las viviendas más cercanas". Sobre la planta de Las Praderas recordaron "tiene una profusa historia de clausuras municipales, provinciales, judiciales y multas que comenzaron prácticamente desde el inicio de sus operaciones. En el año 2004 la justicia federal a través del juez Faggionatto Marquez clausuró la planta por presunta infracción a la ley 25675 por considerar que la empresa tenía altas concentraciones de sustancias peligrosas que se habían incrementado en ese entonces. Luego de sucesivas clausuras y reaperturas como consecuencia de las denuncias constantes de los vecinos, el año pasado el intendente Sebastián Abella dispuso el traslado de la empresa a la zona de El Morejón, en un predio para empresas de tercera categoría pero que no cumple con el distanciamiento de 300 metros de los cursos más cercanos de agua, ya que es una zona baja". "En agosto vecinos de la zona detectaron que se estaban realizando trabajos de movimiento de suelos, lo que motivó la denuncia mencionada más arriba y una solicitud de acceso a la información ambiental fechada el 28/09 que no tiene respuesta por parte del municipio. En dicha solicitud se requiere el acceso al expediente, estudio de impacto ambiental, cumplimiento de resoluciones e información respecto de habilitaciones". Además señalaron el argumento del Municipio para no responsabilizarse de los reclamos "manifestaron que la autorización era provincial cuando hasta para la construcción de una vivienda particular se requiere una habilitación municipal. El doble mensaje de los concejales de Juntos por el Cambio ha llegado a tal nivel de hipocresía que, en la reunión de la comisión de ambiente, que se mantuvo con organizaciones ambientales el 30/09, todos se manifestaron en contra de la instalación de la planta de tratamiento de residuos en El Morejón. El concejal Ernesto Meiraldi llegó a decir que, si por él fuera, "echaría a patadas a LandNort de Campana"; quince días después votó en contra de suspender la habilitación municipal de obra preventivamente hasta obtener las habilitaciones de los organismos provinciales". "Este es un caso más que deja en evidencia que, cuando de negocios se trata, el ejecutivo y los concejales oficialistas representan los intereses de las empresas, situación agravada por la mirada distraída de la justicia, aún en cuestiones como la salud de la población y el medio ambiente". Para concluir agregaron "Desde El Frente Grande de Campana creemos firmemente que la herramienta más potente y disponible en las actuales condiciones es la concientización, movilización y memoria activa para defender nuestros derechos y hacer que los representantes, elegidos por el voto, representen el interés general de los ciudadanos y no de unos pocos, por lo menos hasta la hora de votar nuevamente".

