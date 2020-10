Pañal en movimiento: qué son los canales X y cómo facilitan el andar del bebé

Una de las mayores preocupaciones de los papás en cuanto al andar del bebé es su comodidad. El movimiento de las piernas, sin derramar nada por fuera del pañal, puede resultar toda una odisea. Al mismo tiempo, que el pequeño sienta la flexibilidad y el confort de un diseño seguro. Pero, ¿por qué es importante que el pañal acompañe al crecimiento? Según destaca The Association for Psychological Science (APS) los niños de 12 a 19 meses en promedio dan 2.368 pasos y tienen 17 caídas por hora. Explorar y gatear es una parte necesaria en el desarrollo del bebé, y hacerlo con un pañal puesto puede generar hasta un 67% más de tropiezos, por eso la importancia de desarrollar una tecnología que acompañe los movimientos naturales del bebé. Inspirada en dicha premisa, la firma Huggies desarrolló la nueva tecnología Xtra-Flex, el primer pañal con canales en forma de X diseñado específicamente para acompañar todas las etapas del desarrollo del bebé. A través de canales en forma de X, que siguen los movimientos del pequeño, los pañales proporcionan más comodidad y flexibilidad entre las piernas para que puedan moverse de forma natural, incluso cuando el pañal está lleno. Además, esta tecnología permite una mejor distribución de la orina en toda la longitud del pañal para no dejar que el líquido se concentre en el centro, mejorando la comodidad y la protección contra fugas. Comodidad y flexibilidad en las piernas La nueva propuesta de la marca es más flexible. Esto fue pensado para que los pequeños puedan tener más libertad y comodidad para moverse, principalmente en fases del desarrollo como el gateo, donde luego comenzarán a caminar. Los canales logran que el centro del pañal sea más anatómico y ayudan a que se ajuste mejor entre las piernas del bebé para que pueda moverse naturalmente, sin la sensación de incomodidad entre las piernas. Los canales internos del pañal fueron desarrollados para capturar y distribuir mejor la orina y aun así ofrecer un mejor ajuste y comodidad. La nueva línea de productos Huggies con tecnología Xtra-Flex ya se encuentra disponible en los talles M-G-XG-XXG con divertidos diseños de Mickey y Minnie. El cuidado y el confort de los más chicos es una de las claves para los papás que comienzan a acompañarlos. Mientras gatean, aprenden a caminar y disfrutan conociendo su entorno, el pañal puede colaborar con los movimientos naturales y así otorgar mayor flexibilidad al andar del bebé. Fuente: https://www.infobae.com/



Pañal en movimiento: qué son los canales X y cómo facilitan el andar del bebé

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar