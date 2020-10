La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/oct/2020 NotiCMR:

Mindfulness... una herramienta eficaz

Por Lic. Marcela Moragues











Marcela Moragues

"Mindfulness" es una herramienta valiosa porque nos permite enfrentar nuestra vida de manera más serena y equilibrada, siempre y cuando se practique en forma constante y comprometida, para poder experimentar los beneficios de la atención plena. Se practica en Estados Unidos desde hace 30 años, lo introdujo el Psiquiatra Dr. John Kabat-Zinn, quien trabajaba con pacientes que sufrían de estrés y ansiedad. Éste, define "Mindfulness" como "observar de forma intencionada y sin juzgar lo que realmente está sucediendo aquí y ahora". En principio, cuando observamos, no se debe "juzgar", es decir que lo que se observa en la práctica debe ser mirado de manera compasiva. En segundo lugar, se debe "hacer con la mente de principiante", esta mentalidad es la que se asombra frente a lo que se observa. Nos ayuda especialmente con los pensamientos aversivos, con las emociones que son tan intensas que acaban dominándonos, con la sensación de preocupación constante y con las sensaciones físicas propias de la ansiedad. Lo que hace es interrumpir el círculo vicioso de pensamientos. Nos trae "al aquí y al ahora", mediante la consciencia corporal y entrena nuestra mente para una mayor claridad y atención. También introduce la calma en nuestra vida (principalmente con la respiración consciente) y nos enseña una forma diferente de relacionarnos con nuestros pensamientos. Además, nos ayuda a gestionar las emociones de forma eficaz, para que dejen de dominarnos y de dominar las decisiones que tomamos. Cuando hacemos un ejercicio de atención a la respiración, empezamos anclando nuestra atención en las sensaciones propias de la respiración en el cuerpo. Es común que nuestra atención se desvíe, es entonces cuando debemos volver con amabilidad y con cariño nuevamente a llevar nuestra atención a la respiración. La repetición de este ciclo nos entrena en nuestra atención. De esta manera, estaremos fortaleciendo nuestras conexiones y vías neuronales, lo que con la práctica nos llevará a tener un mayor dominio de nuestra atención. Además, el hecho de focalizar la atención en la respiración tiene un efecto calmante, ya que activa el sistema parasimpático y llena nuestro cuerpo con hormonas del bienestar. Es importante aclarar que "Mindfulness": 1. NO es dejar la mente en blanco. 2. NO es una técnica de relajación. 3. NO es pensamiento positivo. 4. NO es renunciar a las emociones o dejar de sentirlas. 5. NO es entrar en trance ni buscar un estado distinto al habitual. 6. NO es practicar una nueva religión. En tiempos de aislamiento, donde todo parece tan incierto, donde el estrés y la ansiedad elevada es lo cotidiano, utilizar la herramienta del "Mindfulness" nos ayuda a transitar de manera más saludable el camino que tenemos por delante. No dudes en buscar la ayuda de un profesional que te oriente y te acompañe a comprender tu experiencia, que te proporcione seguridad para lograr el hábito de esta técnica. Lic. Marcela Moragues - Psicóloga (MP 20094) -- Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar

NotiCMR:

Mindfulness... una herramienta eficaz

Por Lic. Marcela Moragues

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar