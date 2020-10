La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/oct/2020 Efemérides del día de la fecha, 27 de octubre













DÍA MUNDIAL DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL Instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) mediante la Resolución 33 C/53 en el año 2005, en este día se conmemora la aprobación de la "Recomendación sobre la Salvaguardia y la Conservación de las Imágenes en Movimiento" en el año 1980. En la misma se concientiza acerca de la importancia del patrimonio audiovisual y su preservación para las generaciones futuras: "señalar, a la atención del público en general la importancia educativa, cultural, artística, científica e histórica de las imágenes en movimiento y de las medidas necesarias para su salvaguardia y conservación." El tema de este año es "Tu ventana al mundo" y resalta que el patrimonio audiovisual permite tener una mejor comprensión del mundo al reflejar la diversidad cultural, lingüística y social. El brote de Covid-19 a nivel mundial ha evidenciado la urgente necesidad de un acceso universal al patrimonio audiovisual como recurso de conocimiento al paralizar la actividad de los museos e instituciones que preservan la memoria. A su vez, la falta de políticas y fondos destinados a la conservación del mismo aumentan el riesgo de pérdida permanente. La Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, se refirió a éste diciendo: "se trata, pues, de un patrimonio muy específico y excepcional, a la vez frágil y muy complejo desde el punto de vista técnico, que requiere una atención particular y que debemos transmitir a las generaciones futuras." Actualmente la Biblioteca Audiovisual de la ONU tiene más de 6.330 horas de contenidos históricos. LUIS FEDERICO LELOIRES GALARDONADO CON EL PREMIO NOBEL DE QUÍMICA Hace 50 años el doctor Luis Federico Leloir fue galardonado con el Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre los nucleótidos de azúcar y el rol que cumplen en la fabricación de los hidratos de carbono. Contribución fundamental para comprender las causas de diversas enfermedades como la galactosemia, afección caracterizada por la incapacidad de metabolizar galactosa (hidrato de carbono proveniente de la leche). Graduado de médico en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el año 1932, Leloir fue discípulo de Bernardo Houssay, Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1947, quien lo asesoró en su tesis doctoral "Las glándulas suprarrenales en el metabolismo de los hidratos de carbono." La misma fue premiada con el Premio de la Facultad de Medicina de la UBA en el año 1934. Después de trabajar como investigador en el Departamento de Farmacología de la Washington University, Leloir retornó al país y se convirtió en el director del Instituto de Investigaciones Bioquímicas-Fundación Campomar (actual Instituto Fundación Leloir) en el año 1947. Las palabras del doctor al recibir el premio fueron las siguientes: "todos me felicitan y lo agradezco. Pero lo que descubrí es inexplicable para la gente común: nadie lo entendería. Y tampoco conquisté un planeta: apenas avancé un paso en una larga cadena de fenómenos químicos". SE LANZA "1989" Un día como hoy en el año 2014, Taylor Swift lanzaba su quinto álbum "1989."Tras el éxito de "Red" (2012), la cantante estadounidense decidió alejarse de la música country para establecerse definitivamente en el pop: "nunca quiero hacer el mismo disco dos veces. ¿Por qué hacerlo? ¿Cuál es el punto? Es tan abrumador que cuando estás por comenzar un nuevo proyecto hay tantas posibilidades infinitas si estás dispuesto a evolucionar y experimentar." Entre las canciones se encuentran "Shake it off", "Wildest dreams", "Blank space" y "Bad Blood".

