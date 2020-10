La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/oct/2020 Rugby:

La URBA confirmó que no habrá competencia oficial este año







El Club Ciudad de Campana seguiría en Tercera de cara al 2021. En marzo, por la pandemia, la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) suspendió todas sus actividades y competencias. Y más de siete meses después, a raíz de la propagación del coronavirus, emitió un comunicado en el que confirmó que en este 2020 no habrá competencia oficial, una medida que afecta al Club Ciudad de Campana, que había iniciado el año con el objetivo puesto en retornar a la Segunda División después del descenso sufrido en 2019. "Como será compartido por la mayoría de nuestros presidentes, ingresamos ya en el mes de octubre y la posibilidad de la vuelta a la actividad en un futuro próximo es aún impredecible. A la fecha las autoridades sanitarias y deportivas tanto a nivel nacional, provincial o municipal no han permitido aún el regreso a los entrenamientos grupales en la totalidad de los clubes", comienza señalando el Consejo Directo de la URBA antes de anunciar su decisión. "Sin resignar a la idea y anhelo de que la situación pueda cambiar y llegara a existir la posibilidad de que los clubes pudieran llegar a realizar partidos o encuentros amistosos en lo que resta del año si dichas autoridades así lo permitieran, se ha resuelto comunicar a las instituciones afiliadas e invitadas de nuestra Unión que ya no podrá llevarse a cabo ninguna competencia oficial de la URBA en el año 2020", sentencia el comunicado. Mientras tanto, los jugadores del plantel superior del Club Ciudad de Campana continúan trabajando en lo físico, dado que todavía no está habilitada la práctica del rugby como deporte. Desde hace algunas semanas, lo hacen ya en las instalaciones de la entidad Tricolor, en grupos reducidos y cumpliendo con el protocolo correspondiente a la preparación física al aire libre. En el comunicado en que confirmó que no habrá competencia oficial este año, la URBA explicó también que sus organismos "se encuentran abocados a la búsqueda de todas aquellas alternativas que permitan volver a jugar al rugby a la mayor brevedad posible sin dejar de lado ninguno de los aspectos a tener en cuenta en esta difícil situación generada por la pandemia".

EL ÚLTIMO PARTIDO OFICIAL DEL TRICOLOR FUE EL 9 DE NOVIEMBRE DEL AÑO PASADO.

Rugby:

La URBA confirmó que no habrá competencia oficial este año

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar