El arranque se postergaría al 21 de noviembre. Todavía no se define el formato. La pandemia de coronavirus le dejó un panorama complicado al fútbol argentino. Especialmente a las categorías de Ascenso. Sin embargo, la incertidumbre que se vive por estos días en la Primera Nacional parecería ir más allá de ese contexto. Este lunes, a doce días de la fecha pautada para el inicio de la competencia que definirá los dos ascensos a la Liga Profesional, la jornada comenzó como transcurrieron las anteriores: sin información certera respecto al formato del torneo. Horas después, la noticia no resultó alentadora: la divisional habría tomado la decisión de postergar el inicio del certamen. De esta manera, la competencia no estará arrancando el 7 de noviembre, sino el 21 de ese mes. Una medida que obliga a los cuerpos técnicos y los clubes a retocar sus planificaciones, mientras perdura todavía la incógnita sobre cómo se definirán los dos ascensos. Mientras tanto, trascendió una nueva propuesta de formato del certamen. En dicho proyecto, doce equipos (los mejores ubicados en el campeonato que se canceló por la pandemia) participarán por el primer ascenso, con Atlanta y San Martín de Tucumán esperando en semifinales. Los restantes 20 conjuntos jugarían al mismo tiempo divididos en dos zonas para determinar qué cuatro equipos (de esos 20) avanzarán a jugar por el segundo ascenso con aquellos que hayan quedado en el camino en la búsqueda del primer boleto a la Liga Profesional.

EL PLANTEL VIOLETA RETOMÓ AYER LOS ENTRENAMIENTOS EN EL PREDIO H. FILLOPSKI.



