ÁRBITROS CONFIRMADOS

Este viernes comenzará la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y ayer quedaron confirmados los árbitros para los partidos de la primera fecha: Gimnasia vs Patronato (Diego Abal), Talleres - Newell´s (Darío Herrera), Aldosivi vs Estudiantes (Jorge Baliño), Vélez vs Huracán (Facundo Tello), Argentinos vs San Lorenzo (Pablo Echavarría), Lanús vs Boca (Fernando Rapallini), Defensa y Justicia vs Colón (Ariel Penel), Unión vs Arsenal (Silvio Trucco), Racing vs Atlético Tucumán (Néstor Pitana), Central Córdoba vs Independiente (Pablo Dóvalo), River vs Banfield (Germán Delfino) y Rosario Central vs Godoy Cruz (Hernán Mastrángelo).

COPA SUDAMERICANA

Los 16vos de Final comenzarán hoy con los partidos de ida de las siguientes tres llaves: Audax Italiano de Chile vs Bolívar de Bolivia, Sportivo Huancayo de Perú vs Liverpool de Uruguay y La Calera de Chile vs Deportes Tolima de Colombia.

CHAMPIONS LEAGUE

Este martes comienza la segunda fecha de la fase de grupos. En el primer turno, a las 14.55 (hora argentina), se miden: Lokomotiv de Moscú vs Bayern Munich y Shakhtar Donetsk vs Inter de Milan. En tanto, desde las 17.00 se enfrentarán: Atalanta vs Ajax, Atlético Madrid vs Salzburgo, Borussia Monchengladbach vs Real Madrid, Porto vs Olympiakos, Liverpool vs Midtjylland y Marsella vs Manchester City.

DOBLETE DE ALARIO

Con dos goles de Lucas Alario (el primero, de penal), Bayern Leverkusen venció ayer 3-1 al Augsburgo en el cierre de la quinta fecha de la Bundesliga. Así, el conjunto que también tuvo a Exequiel Palacios como titular, suma ahora 9 puntos y se ubica en la cuarta posición, a cuatro de distanciad el líder Leipzig.

MILAN Y ROMA: TABLAS

En el cierre de la quinta fecha de la Serie A de Italia, Milan igualó 3-3 como local ante Roma y cortó su arranque perfecto. Igualmente, con 13 puntos, se mantiene como único líder del certamen. El único gol argentino de la jornada fue obra de Giovanni Simeone, quien contribuyó para la victoria del Cagliari por 4-2 sobre Crotone. En tanto, en Fiorentina debutó Lucas Martínez Quarta.

MANDA REAL SOCIEDAD

Real Sociedad es la gran sorpresa en el arranque de La Liga de España: el domingo venció 4-1 a Huesca y quedó como único líder por el empate sin goles del Villarreal ante el Cádiz. El conjunto vasco suma 14 unidades, una más que Real Madrid y Granada, aunque estos dos equipos tienen un partido menos.

PARIDAD EN LA PREMIER

Culminada la sexta fecha en Inglaterra, Everton y Liverpool comparten la cima con 13 puntos, aunque nueve equipos están apenas separados por tres unidades en la parte alta de la tabla. Y cuatro de los integrantes del Big Six están por debajo de esa línea: Chelsea y Arsenal suman 9 puntos; Manchester City tiene 8; y Manchester United, 7.

BRASILEIRAO PICANTE

Por la 18ª fecha del campeonato nacional de Brasil, Flamengo le empató 2-2 a Inter de Porto Alegre con un gol de Ribeiro en el quinto minuto de tiempo adicionado. De esta manera, ambos equipos continúan compartiendo la cima de la tabla de posiciones con 35 puntos, tres más que el Atlético Mineiro (igualó 0-0 con Sport Recife, pero todavía tiene un partido menos).