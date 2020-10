La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/oct/2020 AUTOMOVILISMO:

El piloto de nuestra ciudad subió ayer un video a sus redes sociales para contar su experiencia con el Covid-19. Aunque todavía sigue con oxígeno, espera el alta para los próximos días. Mientras, Bernardo Llaver festejó en Alta Gracia. El fin de semana se disputó en Alta Gracia la tercera fecha de la temporada 2020 del Súper TC2000. Y quien no pudo estar presente en el autódromo Oscar Cabalén fue el campananse Matías Milla, quien dio positivo de coronavirus en los días previos a viajar hacia Córdoba. Al momento de comunicar la noticia, el piloto de nuestra ciudad reveló que se sentía "con mucha fiebre y un gran dolor corporal". Y su tránsito por la enfermedad en los días siguientes no le resultó para nada sencillo a pesar de ser un deportista joven (35 años), con un entrenamiento propio de la máxima competencia nacional. "Estoy mucho mejor ya, aunque sigo con oxígeno", contó ayer a través de un video que subió a sus redes sociales, en el cual se lo ve con cánulas nasales. "La pasé bastante mal, (el virus) me trató bastante mal. Estoy esperando que me den el alta en unos días y queriendo salir del todo para empezar a recuperarme y estar nuevamente al cien por cien", agregó el Negro, quien también agradeció los mensajes de apoyo recibidos y el respaldo de su equipo. A modo de advertencia, Milla remarcó que nunca se sabe "la agresividad" con la que puede golpear el Covid-19. "Yo me cuidé mucho y me atacó con todas sus fuerzas. (Por suerte) me agarró súper fuerte, si no estamos hablando de otra cosa", señaló. Mientras tanto, la tercera final del año del Súper TC2000 quedó en manos de Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze), quien el domingo ganó de punta a punta, dejando atrás a Ricardo Risatti (Toyota Corolla, del equipo Midas) y Julián Santero (Toyota Corolla, del Gazoo Racing). El Top 10 lo completaron Matías Rossi (Toyota Corolla), Leonel Pernía (Renault Fluence), Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), Facundo Ardusso (Renault Fluence), Fabián Yannantuoni (Honda Civic), Juan Manuel Silva (Honda Civic) y Rubens Barrichello (Toyota Corolla). El campeonato sigue siendo liderado por Rossi, con 56 puntos. Por detrás se ubican Canapino (45), Ardusso (42), Llaver (34) y Santero (30). Por su parte, Milla quedó compartiendo el octavo lugar con Silva (ambos suman 18 unidades). El próximo fin de semana, la categoría disputará una doble fecha, con carreras el sábado y domingo, nuevamente en el autódromo Oscar Cabalén. Allí donde, difícilmente, pueda estar Matías Milla después del fuerte sacudón que le dio el coronavirus.



MILLA SE PERDERÍA TAMBIÉN LA DOBLE FECHA DEL PRÓXIMO FIN DE SEMANA, NUEVAMENTE EN CÓRDOBA.



