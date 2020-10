La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/oct/2020 Karting:

El joven campanense se quedó con todo y arrancó el campeonato de manera inmejorable. Después del parate por la pandemia de coronavirus, el fin de semana comenzó el campeonato 2020 del ProKart Metropolitano. Fue en el kartódromo de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en el predio del autódromo Oscar y Juan Gálvez. Y en un fin de semana muy complicado por las malas condiciones climáticas. Dentro de este contexto, el campanense Ignacio López puso de manifiesto que lo suyo es cosa seria: el campeón 2019 destrozó las ilusiones de sus rivales con un andar que lo llevó a quedarse con todo. El joven de nuestra ciudad se impuso en la clasificación, las series y las finales como para no dejar dudas cuán afilado llegó a este inicio de temporada el flaco y espigado piloto. Además de sus cualidades en la conducción, también se vio claramente que cuenta con un karting muy competitivo gracias a la atención total que hace del mismo su padre Marcelo. "Sabía con el karting contaba. Ya cuando lo tiramos a la pista se mostró competitivo. El tema era saber cuánto iba a jugar el agua, pero por suerte todo salió bien y se arrancó de la mejor manera", contó Nacho al bajarse del podio. "Ojalá que podamos mantener este nivel y podamos estar en la conversación a lo largo del campeonato. Realizar dos carreras tiene sus cosas buenas y de las otras, depende de cómo te vaya, pero otra posibilidad no hay. Ahora, cuando se termina así, sumé muchos puntos desde el arranque", agregó. Finalmente, se refirió a las sensaciones que le quedaron tras volver a competir en pista. "En lo personal no sentí tanto el parate a la hora de correr, quizás el haber estado probando en las semanas anteriores fue bueno. Les agradezco a todos por este arranque y saludo especialmente a mi familia, a Myriam, que está siempre, a mi viejo y a la categoría, que trabajó mucho para que nosotros podamos estar corriendo", cerró el joven campanense.

EL CAMPEÓN 2019 INICIÓ EL CAMPEONATO 2020 POR LA MISMA SENDA.

