La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/oct/2020 Breves: Deportivas

27 de Octubre de 2020







SCHWARTZMAN NO PUDO En la definición del ATP 250 de Colonia, Diego Schwartzman cayó 6-2 y 6-1 ante el alemán Alexander Zverev. Fue la tercera final que disputa el Peque en el año y la tercera que pierde (antes había caído ante el chileno Cristian Garín en Córdoba y frente al serbio Novak Djokovic en Roma). Tras la derrota ante Zverev, el argentino confirmó que no participará del ATP 500 de Viena para concentrarse directamente en el Masters 1000 de Paris, certamen en el que se jugará su clasificación al Nitto ATP Finals de Londres. NADAL, EL GOLFISTA Después de igualar la marca de 20 títulos de Grand Slam de Roger Federer, el español Rafael Nadal participó del Campeonato Profesional de Golf de Baleares, donde obtuvo un destacado 6º puesto, a diez golpes del ganador Sebastián García (267º del ranking mundial). Tras conquistar Roland Garros por 13ª vez, Nadal reaparecerá en el circuito tenístico en el Masters 1000 de Madrid, con la ilusión de darle batalla por el Nº 1 del ranking mundial al serbio Novak Djokovic. ARGENTINA XV CAMPEÓN El título del Sudamericano 4 Nations quedó para Argentina, que después de haber arrancado con dudas ante Chile (victoria agónica por 25-24), superó con comodidad a Brasil y el último domingo también dio cuenta con amplitud de Uruguay, al que venció 53-19 para coronarse en este certamen disputado en Montevideo. El combinado dirigido por Ignacio Fernández es el segundo Seleccionado de la Unión Argentina de Rugby (UAR). El primero, Los Pumas, se encuentra en Australia, ultimando su preparación para disputar el Personal Tri Nations frente a Nueva Zelanda y Australia. F1: HAMILTON IMPARABLE El británico Lewis Hamilton (Mercedes) se convirtió en el piloto con más victorias (92) en la historia de la Fórmula 1 al conquistar el domingo el Gran Premio de Portugal. El podio lo completaron su compañero de equipo, el finés Valtteri Bottas, y el holandés Max Verstappen (Red Bull). Con el triunfo, además, Hamilton se acercó todavía más a su séptimo título: acumula 256 puntos y le lleva 77 de ventaja a Bottas; y 94 a Verstappen. REAL SIGUE INVICTO A diferencia de su pobre arranque en la Euroliga, Real Madrid marcha con autoridad en la Liga ACB: el domingo superó 93-77 a Estudiantes de Madrid y cosechó su sexta victoria en seis presentaciones. Facundo Campazzo anotó 15 puntos y Nicolás Laprovittola sumó otros 5. En cambio, Gabriel Deck no tuvo participación porque se recupera de una entorsis de tobillo. SCOLA GOLEADOR El argentino Luis Scola anotó 23 puntos, pero su equipo, Varese, cayó 85-73 ante Virtus Bologna por la quinta fecha de la Lega Italiana de Basket. Con su actuación, el ala pivot argentino se mantiene como el máximo anotador del certamen: a sus 40 años promedia 22,4 puntos por partido. El que sí festejó fue Carlos Delfino, quien sumó 12 puntos para Pesaro, que derrotó 84-69 a Virtus Roma.



Breves: Deportivas

27 de Octubre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar