La Agrupación Néstor Kirchner inauguró mural y regaló libros

El acto tuvo lugar ayer en local partidario de la calle Rawson. Los principales oradores fueron la diputada Soledad Alonso; el presidente del Frente Grande Campana, Gustavo Parravicini; María Eugenia Giroldi, líder de la agrupación Jorge Varela; y Carlos "Toro" Ortega, Secretario General del gremio de la ANSeS. "Estamos acá porque amamos la política como herramienta de transformación, y porque sabemos que por más que existan monopolios mediáticos y monopolios políticos, realidad de la que Campana no escapa, si perseguimos nuestros sueños, si valoramos nuestras convicciones, y le metemos para adelante haciendo lo que él hizo: ser solidarios, estar con la gente, escuchándola, militando, nosotros también podemos llegar al Ejecutivo para transformar la realidad de Campana. Creo que es lo que tenemos que hacer, creo que nos tenemos que seguir contagiando. Estamos haciendo política por una convicción innata que llevamos dentro cada uno de nosotros y nosotras. Sabemos que es por acá el camino", señaló ayer por la tarde la diputada provincial Soledad Alonso en el acto organizado en el local de la Agrupación Néstor Kirchner Campana de la calle Rawson donde se inauguró un mural alusivo pintado por la plástica y militante Nilse Cáceres; y también se distribuyeron ejemplares del libro "Néstor - El hombre que cambió todo" del publicista y productor de cine y televisión Jorge "Topo" Devoto, recientemente lanzado por Editorial Planeta. Entre los principales oradores también estuvieron Gustavo Parravicini en su calidad de presidente del Frente Grande Campana; María Eugenia Giroldi, líder de la agrupación Jorge Rubén Varela; y Carlos "Toro" Ortega, quien lidera el gremio de empleados de la ANSeS a nivel nacional. En la oportunidad estuvieron presentes e hicieron uso de la palabra militantes de la JP, entre ellas Ángeles Gratone; y Carlos Gutiérrez, Secretario General de Asimra Campana, entre otros. "Nosotros -dijo Parravicini a su turno - tenemos que apelar a lo mejor que nos dejó Néstor, que es la política, y hacer consecuentes entre el pensar, el decir y el hacer. Y creo que es lo que nos va a salvar (…) Esa coherencia, en un día como en el de hoy, se marca en un espacio como este donde hemos sido invitados aquellos que no somos del palo del peronismo cuando rompimos allá por el 91. Hoy somos un partido nacional diferente al PJ. No pasó lo mismo con otros actos políticos a los cuales no hemos sido invitados. Entonces yo quiero rescatar esta actitud porque marca la diferencia (…) Vamos por una Latinoamérica distinta, por un país distinto, feminista, popular, y yo le agregaría indigenista (…) Respecto a la cuestión local, creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo y jugar en toda la cancha. Trabajar para que esto sea una cosa sólida donde las mezquindades no sean mayores que las necesidades que tienen los vecinos (…) El domingo falleció Miguel Di Fino quien hizo de esta cuestión transversal un culto. Y él siempre me decía: tenemos que juntarnos, tenemos que ser más. Se nos fue Miguel, de la misma manera que se nos fue Néstor, nos han dejado un legado al cual no podemos fallar, porque le estaremos fallando a nuestros hijos". "Recuerdo un día -dijo María Eugenia Giroldi- que a mi mamá le robaron en Buenos Aires: Le partieron la cabeza para sacarle la cartera y salió en todos los medios. Ya era de noche, suena el teléfono de mi casa y atiendo. ¿Stella? Escucho del otro lado, porque tenemos la voz parecida. No, soy María Eugenia, digo, ¿Quién habla? Néstor… Les puedo asegurar que era él quien llamaba para saber cómo estaba la Intendente de Campana. Así era él. Después, otro recuerdo fuerte es el de la despedida. Una tristeza terrible… ver todo ese malón de jóvenes que fueron a darle su adiós, y que hoy se traduce en los nuevos jóvenes que se suman a la política. Néstor nos dejó eso: el resurgimiento de la militancia. Y entiendo la emoción de Soledad (Alonso) porque ella sabe cómo era él como persona. Vamos por ese legado, vamos por recuperar esa militancia de abrir más bibliotecas, de estar más cerca de los vecinos: algo que nunca deberíamos haber perdido. Nadie se tiene que asombrar, porque ese es nuestro lugar y que otros nunca deberían haber ocupado. Por eso vamos y en conjunto con un espacio como este que nos tuvo en cuenta, que tuvo en cuenta también gran parte de la historia tanto de Jorge, ni hablar de Néstor, que tanto hicieron por Campana". Luego de presenciar la colocación del busto de Kirchner en el hall central de la CGT Azopardo; y participar del acto en el que se impuso el nombre de Néstor Kirchner al salón de planta baja a la sede central de la ANSeS en CABA, Carlos "Toro" Ortega también estuvo en la sede de la Agrupación Néstor Kirchner en Campana: "En la sede central de la ANSeS, donde le impusieron el nombre de Néstor Kichrner al salón de planta baja, ahora también se exhiben en sus paredes todos los programas de inclusión social que hubieron durante los 12 años de Néstor y Cristina (…) Néstor es un poco eso: los sueños que pudimos cumplir de los cuales muchos se revirtieron durante los últimos 4 años. Ahora nos toca empezar a reconstruir esos sueños, poder reconstruir la política, que los pibes sigan militando, que cada uno de los sectores vulnerables puedan ser los primeros en ser tenidos en cuenta e incluidos", reflexionó.

Además de Alonso, Parravicini, Giroldi y Ortega; Gratone y Gutiérrez también recordaron la figura de Néstor Kichner como referente político. VIGILIA EN EL BOULERVAD DELLEPIANE Militantes del Movimiento Evita - CTEP y de Somos - Barrios de Pie organizaron una vigilia que se inició el jueves por la noche alrededor de las 23 y culminó pasadas las 3 de la mañana de ayer, e incluyó la pintada colectiva de un mural de homenaje a Néstor Kirchner en la esquina de Rawson y Boulevard Dellepiane. En la oportunidad estuvieron presentes el concejal del Frente de Todos Rodolfo Herrera; Oscar Echegaray; y Guillermo Varela; además de la Diputada Alonso y Carlos Ortega. Al mediodía, en la plaza del barrio Lubo, militantes de Somos - Barrios de Pie, cocinaron varios cientos de empanadas que fueron repartidas entre los vecinos del barrio.

