Con gran convocatoria, el peronismo recordó la figura de Néstor Kirchner

Dirigentes, funcionarios y militantes del Frente de Todos, junto a gremios y vecinos en general, participaron de un acto en la plaza Eduardo Costa conmemorando el décimo aniversario del fallecimiento del expresidente de la Nación. Reinauguraron el busto en su memoria. El peronismo de Campana conmemoró el décimo aniversario del fallecimiento Néstor Kirchner con un acto político de gran convocatoria y que ofreció el marco para la reinauguración del busto en su memoria, víctima de repetidos ataques vandálicos. El evento reunió a representantes de un amplio sector del justicialismo local: se anotaron dirigentes, funcionarios y militantes del Frente de Todos, tampoco faltaron integrantes del movimiento obrero y de los derechos humanos. El resto fueron vecinos de a pie que se acercaron a recordar la figura del expresidente de la Nación. Con posters con la imagen de Néstor Kirchner y entonando cantos alusivos, la militancia peronista dejó claro que, junto a Cristina Fernández, el fallecido mandatario es el gran símbolo de este espacio político en lo que va del siglo XXI. "Repuso las banderas del peronismo, de justicia social, independencia económica y soberanía política", aseguró el concejal Rubén Romano. "Yo fui inicialmente descreído. Nací en el mismo año de Néstor, vivimos la etapa de los golpes de Estado. Mi familia era muy politizada. Y realmente es como que llegó un momento en que me sentí descreído de todo. Pero poco a poco me fui dando cuenta, como lo hizo toda esta gente que se reunió de forma espontánea acá, que Néstor era una persona distinta. Y nadie puede decir que no: es reconocido a nivel latinoamericano y mundial como una persona que cambió la imagen de la política y que despertó la sensación de participación". "Para mi participar es pagar una deuda de honor que siento con él porque se jugó la vida por sus principios", reconoció el excandidato a intendente, encargado de descubrir la placa que acompaña la nueva efigie de Kirchner en el corazón de la plaza Eduardo Costa. El presidente del PJ Campana, Oscar Trujillo, coincidió en que Kirchner "significa la reconquista de las banderas históricas del peronismo" y recordó palabras de Jorge Varela, quien decía "que era un peronista ortodoxo y que por eso era kirchnerista". "Néstor fue el hombre que vino a reconciliarnos con lo mejor de nuestra tradición, superando la claudicación del proyecto neoliberal del menemismo y poniendo adelante al país de una manera que, creo, lo ubica en los libros de historia reciente y además con una dimensión regional, porque fue aquí en Campana donde fue ungido como secretario general de la UNASUR", comentó el también concejal. Para la titular de la bancada del PJ-Frente de Todos en el HCD, Soledad Calle, el expresidente "es todo un símbolo de esperanza, de la posibilidad real de salir adelante de este tiempo tan difícil que nos está tocando vivir con la pandemia y con la crisis económica y social que ya venía y que se profundizó". La edil celebró que "el grueso del Frente de Todos se hizo presente, nadie se puede abstraer de celebrar a Néstor" y relativizó las ausencias que se hayan podido haber registrado: "La verdad es que hay un contexto de mucha conciencia respecto de las dificultades que vive nuestro país y todo lo demás se torna totalmente secundario". En esa línea se expresó también Abel Furlán, líder de la seccional UOM. "Uno viene por el compromiso, sin que nadie nos tenga que andar invitando, porque la verdad es que esto no es un acto de recuerdo en el que uno tenga que andar invitando a los compañeros", dijo. "No sé, no me fijé (quién falta)", respondió cuando la prensa le preguntó por las ausencias. "Llegué hace un ratito, pero me parece que hay un sector del peronismo que no ha concurrido. No sé cuál será la interpretación. Lo importante es que el acto se haya hecho, que el busto se haya restablecido y que el pueblo de Campana no se haya olvidado de Néstor y lo recuerde". "Acá han pasado actos conmemoratorios de Néstor en distintos aniversarios y no éramos tantos. Lo que sí veo es que siempre somos los mismos. Y para nosotros eso nos alcanza", aseguró el referente gremial. La convocatoria se nutrió además de trabajadores del gremio de la construcción UOCRA, a cuyo frente estaba el secretario general Oscar Villarreal. También hubo representación del Sindicado de Petróleo y Gas Privado de Campana. Exponente de la juventud que Néstor Kirchner movilizó desde su proyecto político, Alejo Sarna reconoció "ser parte de una generación que se volcó a la política a partir de lo que fue el proceso histórico que generó Néstor con tal solo el 22 por ciento de los votos y después de la peor crisis en la historia de la Argentina". "Motivó a cientos de miles de jóvenes a volver a creer en la política como una herramienta de transformación, como una herramienta para cambiar la realidad y para hacer de la ciudad, la provincia y el país en los que vivimos un lugar mejor", sostuvo el consejero escolar del Frente de Todos, quien además compartió el principal valor que le dejó el expresidente: "La unidad. Creo que uno de los grandes capitales que ha tenido Néstor fundamentalmente a partir de que llegó a la presidencia fue haber logrado consolidar un proyecto político a partir de la unidad de los que forman el peronismo y el campo nacional y popular, pero fundamentalmente de la unidad de todos los argentinos, que es el fin último que debemos tener para poder de una vez y para siempre sortear el cerco y construir una patria mejor".

El acto en la plaza Eduardo Costa tuvo una importante concurrencia.





El excandidato a intendente Rubén Romano fue el encargado de revelar la placa que acompaña el nuevo busto.





Una vecina muestra orgullosa una foto de ella con el exmandatario.





El movimiento obrero acompañó en gran número el recuerdo al exmandatario.





La juventud, otro sector que se hizo oír.



