La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 28/oct/2020 Breves: Noticias de Actualidad

28 de Octubre de 2020







BOTÓN VERDE El presidente Alberto Fernández está cerca de apretar el botón verde. Esto implicará el envío del proyecto oficial de interrupción voluntaria del Embarazo a la Cámara de Diputados, donde ya se inició la cuenta regresiva. La señal más nítida de que el arranque del debate es inminente (se habla de que el proyecto ingresaría la semana que viene) es que el presidente del cuerpo, Sergio Massa, recibirá hoy en el Salón Delia Parodi del Congreso a referentes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y por separado a representantes del sector denominado "Pro-vida", para fijar las reglas de juego y plazos que tendrá el tratamiento legislativo. El tigrense no quiere dejar nada librado al azar y ya piensa en los preparativos. La lista de invitadas de la Campaña que acudirán a la cita con Massa a las 16:00 incluye a Marta Alanis, Analía Más, Yamila Picasso, Jenny Durán, Julia Martino, Pamela Martín García, Marcela Viura y Mariángeles Guerrero, entre otras. DESEQUILIBRIO El desequilibrio de las cuentas públicas alcanzó los $ 1,84 billones en los primeros nueve meses del año, en buena medida por mayores gastos debido a la pandemia de coronavirus, que superaron los $ 720.000 millones. A esa cifra se llegó sin incluir los $ 1,17 billones de transferencias al Tesoro Nacional de utilidades contables del Banco Central (BCRA), según el Informe de Ejecución Presupuestaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El déficit primario de la Administración Pública Nacional, antes del pago de deuda, fue de $ 1,37 billones. Cuando se le suman unos $ 473.976 millones de intereses, el desequilibrio financiero trepa a $ 1,848.719 millones. De esos totales, a septiembre se devengaron alrededor de $723.213 millones de gastos asociados al COVID-19. SEGUNDA CONSECUTIVA El dólar blue bajó a $181, la segunda caída consecutiva, en una jornada en la cual el mercado se mantuvo a la expectativa de la licitación de un conjunto de instrumentos para "secar" la plaza cambiaria, incluido un bono por u$s 1.000 millones. Así, perdió $9 con relación al lunes y experimentó una de las mayores caídas desde mediados de mayo, que se suma a la de cinco pesos anotada el lunes. Las bajas se dieron luego de que el billete en el circuito financiero informal trepara el viernes pasado hasta el récord de los $195 e hiciera crecer la brecha hasta 149,5%. En las "cuevas", en línea con lo sucedido el día anterior, volvieron a hacer referencia a "manos amigas" que mejoraron la oferta, aunque también destacaron que a fin de mes suele darse un aumento genuino de la corriente vendedora para hacer frente al pago de obligaciones. QUITA PRESIÓN El Gobierno logró captar este martes $254.671 millones en una licitación que le permitirá quitar presión al dólar, informó el Ministerio de Economía. Solo el bono atado a la moneda norteamericana recaudó u$s 1.660 millones, y la tasa que se pagará será del 0,10%. La licitación resultó mejor de la esperada por el mercado financiero y el propio Gobierno. Economía informó que se reducirá la asistencia monetaria brindada por el Banco Central en el marco de la pandemia. A partir del ingreso de estos fondos, el Tesoro efectuará durante la semana una cancelación anticipada de Adelantos Transitorios (ATs) por un total de $ 100.000 millones. Se suman a las cancelaciones ya efectuadas en octubre por cerca de $ 26.000 millones. COMBATES REANUDADOS Un tercer intento de terminar con un mes de combates entre fuerzas azerbaiyanas y armenias estalló este lunes en pedazos con nuevos bombardeos y acusaciones de las dos partes de "violación flagrante" de un alto el fuego negociado en Washington. La "tregua humanitaria" en los combates que se registran en torno a la región separatista de Nagorno Karabaj, un territorio montañoso del Cáucaso Sur, desde el 27 de septiembre, debía comenzar a las 8 de este lunes. Pero por la mañana, el canciller de Azerbaiyán acusó a las fuerzas armenias de haber bombardeado la ciudad de Terter y las aldeas cercanas, así como posiciones del Ejército azerbaiyano, mientras éste respetaba el alto el fuego.



Breves: Noticias de Actualidad

28 de Octubre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar