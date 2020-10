La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 28/oct/2020 Prorrogan el pago de las cuotas de los créditos Anses hasta el 30 de noviembre







"Con esta medida queda incluido el próximo mes en el período de gracia ya otorgado -de enero hasta octubre-, lo que hace un total de once meses de prórroga", aclaró Gustavo Bellanger, jefe de la UDAI Campana. La ANSeS informó que extiende la suspensión del pago de las cuotas de los Créditos otorgados por esa entidad hasta el 30 de noviembre, en el marco de la Resolución 10/2020 publicada ayer en el Boletín Oficial. "Con esta medida queda incluido el próximo mes en el período de gracia ya otorgado -de enero hasta octubre-, lo que hace un total de once meses de prórroga", aclaró Gustavo Bellanger, jefe de la UDAI Campana. Según explicó el funcionario local, la medida establece que, en los créditos otorgados a titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF), "la suspensión de cuotas dependerá de que el menor por el cual se percibe la prestación no alcance durante ese lapso los 18 años, salvo en el caso de personas con discapacidad". A su vez, se exceptúa del límite de edad máxima a la fecha de finalización del pago de los préstamos a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Prestaciones No Contributivas (PNC) por Vejez, Invalidez y Madres de más de Siete Hijos, y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Fernanda Raverta, directora ejecutiva de Anses.





Bellanger recordó que para los créditos por AUH o SUAF, el menor no debe cumplir los 18 años, salvo que se trate de personas con discapacidad.



