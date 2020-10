La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 28/oct/2020 Entregaron material didáctico para estudiantes de la Escuela de Arte







La diputada Soledad Alonso, junto a la Concejal del Pj-Frente de Todos, Romina Carrizo, acercaron material didáctico para estudiantes de la Escuela de Arte. Fueron recibidas por la directora de la institución. La necesidad y el pedido de jóvenes estudiantes de la Escuela de Arte de contar con elementos para la cursada de materias de las distintas carreras, movilizó a la Diputada Soledad Alonso y a la Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, quienes acercaron material didáctico al establecimiento artístico. Tras ser recibidas por la Directora de la Escuela, la Concejal Carrizo expresó: "En Mayo impulsé un proyecto de becas pedagógicas que implicaba el pago de medio salario mínimo vital y móvil en dos cuotas, para que los y las estudiantes en situación de impedimento económica puedan proveerse el material didáctico para la educación superior, pero Abella no demostró a la fecha tener voluntad política de aprobarlo, pese a que hoy por la difícil situación que atraviesan muchas familias, para la educación es una prioridad". Por su parte, la Diputada Alonso manifestó: "Nuestro proyecto político tiene un compromiso en generar igualdad de oportunidades, se trata de que el esfuerzo sea acompañado por el Estado, algo que en lo local no estamos viendo. Por eso nosotros acercamos desde nuestro lugar una ayuda, e invitamos a la comunidad a unirse solidariamente con lo que pueda. Las carreras que se cursan en la modalidad arte llevan mucho material didáctico que en algunos casos, lamentablemente, excede el alcance y las posibilidades de nuestros jóvenes". Ambas legisladoras coincidieron en asegurar que "pese a la implementación por parte del gobierno nacional del ingreso familiar de emergencia, que llegó a más de 10 mil campanenses, incrementando además el monto de las becas progresar, para algunos tipos de carreras que conllevan muchos elementos costosos, se necesita la presencia y el refuerzo del gobierno local porque no queremos que los estudiantes abandonen sus carreras que constituyen su vocación y su sueño", concluyeron.

