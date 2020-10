La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 28/oct/2020 Eso que quiero que me pase:

En tiempos donde la pandemia irrumpió con un contexto inédito para el mundo, la capacidad de adaptación, resiliencia y el desarrollo de ciertas habilidades blandas, son clave para sobrellevar el contexto. Así lo piensa Cris Schwander, quien lanza su primer libro "Eso que quiero que me pase", en medio de una coyuntura que nos invita a la revisión. Se trata de un libro que tiene como ejes al Mindfulness, la Inteligencia Emocional y la Ontología del Lenguaje, entre otros temas que repasan el concepto de liderazgo lejos del ámbito netamente corporativo. Une, de manera orgánica, ciencia y consciencia a través de reflexiones, ejercicios, prácticas, meditaciones guiadas y ejercicios de indagación personal. El prólogo fue escrito por el ex basquetbolista Fabricio Oberto y cuenta con la colaboración de referentes como Christian Plebst, Silvana Corelli, Marta Lapid y el hermano David Steindl-Rast. "Eso que quiero que me pase" es una mirada y una invitación para que todos seamos líderes, rompiendo con la idea de liderazgo como "un don" adquirido por unas pocas personas que tienen a otras como seguidores", explicó la autora. El próximo 17 de noviembre a las 18.30 horas, se realiza el evento de lanzamiento junto a la autora, a través de una sesión de charla, repasos y lectura conjunta. El encuentro será virtual y se transmitirá por la página de YouTube de Siglo 21. "Fue escrito con la urgencia de no detener el impulso que siempre me acompaña por conocer y dar a conocer, por investigar y por socializar, por creer y confiar en que un mundo mejor es posible si nosotros también creemos que podemos ser mejores en cualquier aspecto de nuestra vida", asegura Cris Schwander. Acerca de la autora: Cris Schwander se identifica como una eterna aprendiz. Conduce la Diplomatura en Liderazgo Coach e Inteligencia Emocional y la Certificación en Mindfulness e Inteligencia Emocional en la Universidad Siglo 21. Su desarrollo personal siempre ha estado ligado al conocimiento. Estudió la carrera de Historia y luego continuó formándose como Comunicadora Institucional, Coach Ontológico Senior, Bioenergética Coach Advance, Consultora en Mindfulness y Magister en Inteligencia Emocional, entre otras disciplinas. Es cofundadora de la Universidad Siglo 21. Actualmente preside la Fundación Armós y Eureka S.R.L, organizaciones cuyo propósito es la evolución del liderazgo. Dicta clases, conferencias y charlas en diferentes universidades y empresas nacionales y extranjeras. Acompaña y diseña procesos de transformación cultural en organizaciones públicas y privadas.



