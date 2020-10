La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 28/oct/2020 Efemérides del día de la fecha, 28 de octubre







DÍA MUNDIAL DE LA ANIMACIÓN Instituido por la Asociación Internacional de Films y Animación (ASIFA) en el año 2002, en este día se conmemora la primera proyección pública de cine animado. La misma fue llevada a cabo por Charles-ÉmileReynaud, inventor y pionero de la animación, en el Museo Grévin de París en el año 1892; a través del Teatro Óptico, invento que consistía en un sistema de espejos y lentes que permitían proyectar 15 imágenes por segundo, proyectó "Las pantomimas luminosas." El cual era un programa que incluía 3 películas: "Un bon bock", "Pauvre pierrot" y "Clown et seschiens" que fueron un gran éxito hasta la llegada del Cinematógrafo de los hermanos Lumiére en el año 1895. Se estima que el primer largometraje animado del mundo fue realizado en nuestro país por el caricaturista Quirino Cristiani en el año 1917; titulado "El Apóstol", éste era una sátira animada del entonces presidente Hipólito Yrigoyen. Más adelante, en el año 1931, estrenó "Peludópolis", la primera película animada con sonido, que resultó ser un rotundo fracaso. Sin embargo, Cristiani trascendió conla película "El mono relojero" (1938). En los años 40´, la productora de animación CINEPA concentró la realización y distribución de películas. Por otra parte, en el año 1942, se estrenó "Upa en apuros", la primera película del emblemático personaje "Patoruzú."Más tarde, Manuel García Ferré llevó a sus queridos personajes a la televisión con el programa "Las aventuras de Hijitus." Con el correr de los años se estrenaron las películas "Dibu" (1997), "Mercano, el marciano" (2002) y Metegol (2013), entre otras. JUAN MANUEL FANGIO GANA SU PRIMER TÍTULO MUNDIAL DE FÓRMULA 1 Transcurría el año 1951 cuando Juan Manuel Fangio, a bordo de un Alfa Romeo 159 "Alfetta", ganó el Gran Premio de España y se consagró campeón mundial de Fórmula 1. Previamente, en el año 1950, "El Chueco" había salido subcampeón detrás de su compañero de equipo Giuseppe Farina por apenas 3 puntos. Su primer triunfo fue en el Gran Premio de Suiza, corrido en el Circuito de Bremgarten, donde superó a la lluvia y dejó a atrás a Piero Taruffi y a Farina: "y yo, el 27 de mayo de 1951, colocaba en aquella arbolada pista suiza el primer ladrillo para un campeonato del mundo, que se me había escapado el año anterior. Pero te aseguro que sin pensar en el campeonato." La siguiente victoria fue en el Gran Premio de Francia, disputado en Reims-Gueux, donde el piloto argentino superó con celeridad los problemas mecánicos del "Alfetta." En ese entonces, José Froilán González marcó un hito en la historia de Ferrari al ganar el Gran Premio de Gran Bretaña corrido en el Circuito de Silverstone. Por otra parte, Alberto Ascari (Ferrari) se había impuesto en el Gran Premio de Alemania y el Gran Premio de Italia convirtiéndose junto a González en uno de los mayores rivales de Fangio. Sin embargo, en el Circuito de Pedralbes, el balcarceño atravesó con tranquilidad la bandera de cuadros debido a que los pilotos de Ferrari sufrieron graves problemas a raíz del desgaste de los neumáticos. SE LANZA "NEWS OF THE WORLD" Un día como hoy en el año 1977, "Queen" lanzaba su sexto álbum "News of theworld." Producido por la banda británica junto Mike Stone, este disco se convirtió en uno de los más aclamados por contener grandes éxitos como "Wewill rock you", "Sheerheartattack", "Alldead, alldead" y "We are thechampions": "hemos hecho hasta la muerte armonías de múltiples pistas y, por nuestro propio bien y el del público, queremos hacer un disco diferente" comentó antes de su lanzamiento Freddie Mercury.



Efemérides del día de la fecha, 28 de octubre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar