El Matador informó que la decisión fue de "común acuerdo". Y mientras busca a su sucesor, confirmó la incorporación de un nuevo mediocampista. Luego de los pobres resultados obtenidos en la Copa Libertadores, Néstor Gorosito dejó de ser el DT de Tigre en una decisión que, según se informó, fue de "común acuerdo" con la institución. En su segundo ciclo en Victoria, "Pipo" no pudo evitar el descenso a la Primera Nacional, pero fue el conductor del equipo que se consagró en la Copa de la Superliga 2019. Sin embargo, después no pudo encontrar regularidad en el campeonato de la segunda división ni tampoco aire en la Copa Libertadores. En primera instancia, Juan Carlos Blengio se hará cargo del plantel de forma interina, mientras los primeros nombres que trascendieron para suceder a Gorosito fueron los de Leonardo Madelón, Mario Sciaqua y Diego Osella. Además, esta semana Tigre también volvió a moverse en el mercado de pases al confirmar la contratación del mediocampista Cristian Zabala (22 años), quien dejó Quilmes para pasar al Matador (adquirió el 80% de la ficha). Por su parte, el Cervecero anunció la llegada del delantero Jonathan Bauman (29 años; ex Colón, Instituto y Gimnasia de Jujuy, entre otros). En el rubro incorporaciones, en las últimas horas también se confirmaron el regreso de Elías Alderete a Chacarita; el arribo de Lucas Cano a San Martín de Tucumán; y la llegada de José San Román a Mitre de Santiago del Estero. En cuanto a los amistosos que están disputando los equipos de la categoría, Brown de Adrogué igualó ayer 0-0 con San Martín de Burzaco. Mientras hoy, además de Villa Dálmine vs Acassuso, también jugarán: Deportivo Morón vs Argentino de Merlo y Gimnasia de Mendoza vs Huracán Las Heras (M).

GOROSITO Y SU SALUDO CON JUAN MARCELO OJEDA, EN OCTUBRE DE 2019, CUANDO EL VIOLETA VISITÓ A TIGRE EN VICTORIA.

