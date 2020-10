La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 28/oct/2020 Breves: Fútbol

28 de Octubre de 2020







MESSI, SIN PRESIDENTE Josep Maria Bartomeu renunció como presidente del Barcelona con el resto de su comisión directiva, tras la reunión de la Junta Directiva del club catalán desarrollada este martes. Esta decisión es producto de la crisis futbolística e institucional que se profundizó en agosto pasado, cuando Lionel Messi expresó su voluntad de salir del club y se enfrentó a la directiva. LANÚS, VÉLEZ Y DEFENSA Tres equipos argentinos saldrán a la cancha hoy en la segunda jornada de los partidos de ida de los 16vos de Final de la Copa Sudamericana. Para dos de ellos será su primera competencia oficial tras el parate por la pandemia: Lanús recibirá a San Pablo de Brasil (19.15, ESPN) y Vélez Sarsfield será local ante Peñarol de Uruguay (21.30, ESPN). Por su parte, Defensa y Justicia, que visitará a Sportivo Luqueño de Paraguay (19.15, ESPN), llega a este certamen tras quedar tercero en su grupo de la Copa Libertadores. Además, este miércoles también jugarán: Fénix de Uruguay vs Huachipato de Chile, Atlético Nacional de Colombia vs River Plate de Uruguay, Millonarios de Colombia vs Deportivo Cali y Vasco da Gama vs Caracas de Venezuela. Ayer, en el arranque de los 16vos de Final, Audax Italiano le ganó 2-1 como local Bolívar de Bolivia, mientras Sportivo Huancayo de Perú igualó 1-1 con Liverpool de Uruguay. Al cierre de esta edición jugaba La Calera de Chile vs Deportes Tolima de Colombia. GALLARDO Y DIEGO, AISLADOS Marcelo Gallardo y Diego Armando Maradona se encuentran aislados en el marco de la pandemia de coronavirus. En el caso del DT de River se debe al contacto con un juvenil del Millonario que es positivo confirmado, mientras que la situación del entrenador de Gimnasia es a raíz de síntomas compatibles con Covid-19 que padece uno de sus custodios. BARSA VS JUVENTUS En medio de la crisis institucional por la renuncia de Bartomeu, Barcelona visitará hoy a Juventus (17.00, ESPN) por la segunda fecha del Grupo G de la Champions League, aunque el duelo Messi-Cristiano no se daría porque el portugués todavía no habría superado su contagio de Covid-19. Por esta misma zona también jugarán Ferencvarosi vs Dinamo Kiev. La jornada de este miércoles se completa con Krasnodar vs Chelsea, Basaksehir vs Paris Saint Germain, Borussia Dortmund vs Zenit, Brujas vs Lazio, Manchester United vs Leipzig y Sevilla vs Rennes. Ayer, en tanto, se enfrentaron: Lokomotiv Moscú 1-2 Bayern Munich, Shakhtar 0-0 Inter, Atalanta 2-2 Ajax, Atlético Madrid 3-2 Salzburgo, Borussia Monchengladbach 2-2 Real Madrid, Porto 2-0 Olympiakos, Liverpool 2-0 Midtjylland y Marsella 0-3 Manchester City. AMISTOSOS DE ASCENSO Este martes se disputaron seis partidos amistosos entre equipos de diferentes categorías de Ascenso. De la Primera Nacional solo jugó Brown de Adrogué, que igualó 0-0 con Villa San Carlos. El resto: Comunicaciones 2-2 Midland, Defensores Unidos 2-2 Deportivo Armenio, Colegiales 1-1 Ituzaingo, Los Andes 1-0 San Martín (B) y Almirante Brown 1-0 Berazategui.



Breves: Fútbol

28 de Octubre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar