La categoría comenzó la temporada 2020 el pasado fin de semana en el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Y el equipo JRT dijo presente con cinco pilotos. Luego del largo parate por la pandemia de coronavirus, las diferentes categorías y propuestas del automovilismo nacional y regional van retomando su actividad dentro de las posibilidades, una variable que incluye también a los autódromos, porque son muy pocos los que se encuentran habilitados. En ese contexto, ALMA (Asociación Libres Mil Agrupados) desarrolló una doble fecha en todas sus clases el último fin de semana en el circuito 8 del autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Así, a pesar de las malas condiciones climáticas, le dio curso a la temporada 2020, que, dada la pandemia, recién acaba de comenzar. Y en el trazado porteño estuvo presente el equipo JRT de Juan Sbarra, que puso todo su trabajo y potencial para los diferentes autos que asiste en la propuesta de ALMA. En la Clase 2 compitió Patricio Maciel, con el 147 que cuenta con la motorización de Hernán López y el asesoramiento de su primo Pablo Savastano. En la primera final logró el segundo puesto, un resultado muy motivador de cara para lo que vendrá. Luego cerró el fin de semana con un quinto puesto en la segunda carrera lo que le permitió llevarse varios puntos de Buenos Aires (quedó 2º con 35 puntos, a 13,5 del líder Oscar Dufourc). En esta Clase 2 se dio, además, el debut de Agostino Giordano con el Fiat Uno. El pibe ya mostró cosas interesantes y si bien el distribuidor lo dejó sin chances en la primera final, en la segunda carrera logró alcanzar el sexto puesto con la motorización de Enrique Bustos, cuyo trabajo dejó satisfecho a todos en el equipo. En tanto, en la Clase 3, que mostró un buen parque de vehículos, el JRT presentó a tres pilotos: -Beto Avendaño: no tuvo el fin de semana que esperaba. La rotura de la caja lo obligó a abandonar en la primera final, mientras que en la segunda llegó en el 11º puesto. -Martín Saba: el de Olavarría tuvo problemas en el Fiat Uno que cuenta con la motorización de Martín Dieguez y no pudo sumar puntos. -Nicolás Richar: el excampeón de la Clase 3 fue 12º en la primera carrera y 6º en la segunda, con la motorización del experimentado y conocido motorista de ALMA, don Carlos Del Ponte. Más allá de los resultados particulares, esta primera presentación dejó un sabor agradable para Juan Sbarra, que más allá de no tener el mejor piso durante el fin de semana, lo suyo no se complicó, algo que lo mostró contento en la zona de boxes. La próxima fecha de ALMA será el 23 de noviembre en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.



MARTÍN SABA FUE UNO DE LOS QUE COMPITIÓ EL FIN DE SEMANA EN EL GALVEZ.



