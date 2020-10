Disconforme por como le limpió el vidrio, atropelló al playero y se dió a la fuga

El increíble hecho ocurrió ayer por la mañana en la Estación de Servicio Axion de la Ruta 6. Si bién no se tienen datos del conductor desquiciado, sería vecino de nuestra ciudad y maneja un Volkswagen Gol color blanco. Un móvil del SAME tuvo que trasladar ayer por la mañana hasta el Hospital San José a un playero de la Estación de Servicio Axion de la Ruta 6, quien fue atropellado por un cliente luego de cargar combustible. Según testigos, el cliente abonó el combustible pero manifestó al playero su disconformidad sobre cómo había limpiado los vidrios del auto. "Me los limpiaste para la mierda…" dicen que dijo y aceleró, atropellando al trabajador, quien quedó tirado a unos 5 metros, dándose a la fuga. Los mismos testigos señalaron que si bien no pueden identificarlo, el cliente es "una cara conocida" y vecino de nuestra ciudad. Lesionado, y con un fuerte golpe en la cadera, la víctima fue trasladada hasta el Hospital San José donde ingresó por la Guardia alrededor de las 10:30.







La víctima quedó tirada sobre el piso a unos 5 metros. El conductor se dio a la fuga.

