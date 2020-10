RESERVAS BAJAS Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina cayeron por debajo de los 40.000 millones de dólares. Según indicaron desde la entidad el nivel de reservas está en los 39.866 millones de dólares, no obstante, señalan que "constituye un respaldo adecuado para morigerar la volatilidad del peso y garantizar los insumos necesarios para continuar con el proceso de recuperación de la actividad económica". Explicaron que las reservas internacionales de Argentina están compuestas por una canasta de activos que hoy registraron caídas en sus cotizaciones en el marco del temor mundial a una nueva ola de contagios de Covid 19 y el impacto que medidas de aislamiento y confinamiento que se toman en varios países generarán en la economía global. ELIMINAN TOPE El Gobierno anunciará hoy la eliminación del tope de cinco hijos para percibir el beneficio de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de 3.540 pesos, en el marco de la incorporación de un millón de niños y adolescentes al beneficio. Según fue indicado en la agenda oficial, el presidente Alberto Fernández hará el anuncio este jueves a las 15:00, cuando se cumplirán 11 años de la firma de la por entonces presidenta Cristina Kirchner del DNU 1602/09, que puso en vigencia la asignación. El Gobierno considera que el tope de hasta cinco chicos por grupo "estigmatiza" a familias vulnerables numerosas y restringe derechos que corresponden a la niñez. INTIMACIÓN La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, intimó a los desarrolladores de 102 barrios cerrados y countries bonaerenses para que regularicen su situación ante el fisco provincial. Los responsables de los emprendimientos inmobiliarios tendrán un plazo de 15 días para presentar su descargo y evitar la determinación de oficio del nuevo valor de la tierra en función del grado de desarrollo que pudo confirmar el organismo provincial mediante la fiscalización de los predios. El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, aseguró en declaraciones radiales que "esto no es un tema de los vecinos que habitan en esos barrios, de las familias que compran esos terrenos, sino de los desarrolladores inmobiliarios, que lógicamente especulan para dilatar todo lo posible la normalización del trámite y seguir pagando el impuesto como tierra rural en lugar de pagar como tierra de country, que es un valor más alto". RESUELVE HOY La jueza de Tribunales y Apelaciones de Entre Ríos María Castagno resolverá este jueves a las 10:00 sobre el pedido de desalojo del campo Casa Nueva que solicitaron los hermanos Etchevehere. Así lo hizo saber la magistrada durante la audiencia por el caso que se lleva a cabo en Paraná, luego de escuchar el alegato de la fiscalía, la querella y la defensa de Dolores Etchevehere. Tras más de cinco horas de audiencia, Castagno determinó el paso a un cuarto intermedio hasta mañana, cuando definirá si hace lugar al desalojo o no. Durante la jornada, los fiscales Oscar Sobko y Mónica Carmona reiteraron el pedido de desalojo del predio, actualmente ocupado por Dolores Etchevehere y un grupo del Proyecto Artigas que encabeza el dirigente social Juan Grabois. PRESOS Estados Unidos anunció este miércoles la detención en su territorio de cinco agentes chinos a los que acusó de perseguir a opositores del gobierno de China, informó la prensa internacional. El secretario adjunto de Justicia, John Demers, explicó que tres de ellos fueron capturados en Nueva York y la vecina Nueva Jersey, y los otros dos, en California. Los arrestados están imputados de "conspiración para actuar en Estados Unidos como agentes ilegales de la República Popular China", señaló el funcionario en conferencia de prensa. Los cargos, por los que los imputados podrían pasar hasta cinco años en prisión, alcanzan también a otros tres agentes que las autoridades norteamericanas creen que están en China.



Breves: Noticias de Actualidad

29 de Octubre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar