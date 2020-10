1 de cada 4 personas tendrá un ACV en su vida

Según la WSO, "1 de cada 4 de nosotros podría sufrir un derrame cerebral, pero estar activo ayuda a reducir nuestro riesgo" y por eso cada 29 de octubre es el Día Mundial del ACV, para crear conciencia y prevenir. Debido a que el ACV es prevenible, se decidió que su denominación deje de ser la de Accidente y pase a ser la de Ataque cerebrovascular. Se trata de la principal causa de discapacidad en el mundo y la tercera causa de muerte en la Argentina. El Dr. Juan Cruz Di Carlo, médico perteneciente a la Unidad de ACV y al Staff del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Austral, explicó que "la consulta temprana es uno de los factores que se relaciona con el buen pronóstico del paciente y su recuperación, y es por eso que, desde la comunidad médica en general y la neurológica en particular, alentamos a: reconocimiento temprano, consulta temprana". Existen dos tipos de ACV: - Isquémico, cuando se obstruye una arteria del cerebro (80% de los casos) - Hemorrágico, cuando hay sangre en el cerebro. Según el área que se vea afectada y el tiempo en el que haya sido tratado, serán las consecuencias. De todas maneras, aquellos que sobreviven pueden experimentar distintas discapacidades incluyendo dificultad para el movimiento y el habla. Signos de alarma: - Falta de sensibilidad, debilidad o parálisis repentinas en la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo. - Confusión súbita, problemas repentinos para hablar o entender. Pérdida súbita de la memoria. - Problemas repentinos para ver con uno o los dos ojos. - Dificultades súbitas para caminar, mareo, vértigo, pérdida del equilibrio o falta de coordinación. - Dolor de cabeza súbito y de máxima intensidad. En inglés se utiliza la nemotecnia F.A.S.T. haciendo referencia a los signos de alerta más frecuentes: - F (Face – Cara), cuando hay debilidad de la mitad inferior de la cara de un lado que se pone en evidencia cuando se pide que sonría y solo una mitad de la boca se mueve; - A (Arm – Brazo), cuando se le pide que levante los dos brazos y uno se cae y no lo puede sostener; - S (Speech – Habla), cuando hay alteración en el habla, no se pueden pronunciar las palabras o es confusa; - T (Time – Tiempo), para reforzar el concepto de que cuanto antes se trate, mejor.



1 de cada 4 personas tendrá un ACV en su vida

