De a poco comienzan a habilitar los entrenamientos de los distintos deportes y nos encontramos con que muchos estuvieron descuidando su entrenamiento invisible durante la pandemia. ¿A qué me refiero con esto? A su correcta alimentación, descanso e hidratación. Tanto el entrenamiento visible (físico) como el invisible anteriormente nombrado son indispensables a la hora de pensar en el rendimiento del deportista. ALIMENTACION Y COMPOSICION CORPORAL Cada deporte, cada puesto, cada deportista necesita una composición corporal determinada para rendir de forma óptima. Pero... ¿Cómo conocemos nuestra composición corporal? Por medio de un estudio conocido como antropometría en la cual se mide la masa grasa, masa muscular, masa ósea principalmente del deportista. Se utiliza para tener un control más específico que solo el peso corporal y conocer cómo va variando la composición del atleta. Este estudio nos ayuda a plantearnos con más exactitud objetivos y composiciones adecuadas a cada deporte en particular, para poder así, armar un plan de alimentación completo y personalizado para cada uno. DESCANSO Muchos deportistas dieron vuelta sus horarios al tener rutinas muy distintas durante este momento de aislamiento y descuidaron su descanso. No es lo mismo dormirse a las 6 am y despertarse a las 13hs que acostarse a las 11pm y levantarse a las 8am. En cantidad de horas es la misma, pero en calidad de descanso no lo es. Debemos respetar nuestro ciclo circadiano, nuestras hormonas y nuestro reloj biológico para poder tener un correcto descanso y que este no influya en una disminución del rendimiento deportivo. HIDRATACIÓN Muchas veces descuidada, la hidratación es un pilar muy importante en el deporte. Debemos tener en cuenta el clima, la intensidad del entrenamiento y la duración del mismo para poder planificar una correcta hidratación. A veces solo se realiza con agua y otras veces es necesario agregar bebidas deportivas para realizar una hidratación adecuada. La deshidratación, por el contrario, puede generar efectos adversos como fatiga, cansancio, falta de concentración, mareos, entre otros. Estos tres pilares correctamente planificados son fundamentales junto con un entrenamiento específico para que el deportista rinda de manera óptima y llegue a su objetivo deportivo. Lic. Floriana Ciafardini - Nutricionista Especialista en Deporte - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar

¿Cómo encarar la vuelta a los entrenamientos y competencias?

