Después de tres presentaciones como visitante, el Violeta fue local ayer y superó 2-1 al conjunto de Boulogne. Enzo Fernández y Catriel Sánchez marcaron los goles. El torneo comenzará el 21 de noviembre. En su cuarto amistoso de preparación y el primero como local, Villa Dálmine venció 2-1 a Acassuso después de dos tiempos de 45 minutos disputados durante la mañana de ayer en el estadio de Mitre y Puccini. Para esta oportunidad, el entrenador Felipe De la Riva repitió la misma formación utilizada en el encuentro ante Platense. Y su equipo asumió el protagonismo del juego ante un rival que tuvo su primer ensayo futbolístico de preparación. Así, el Violeta administró mayormente el balón, aunque le faltó profundidad para llegar con peligro al área visitante. Incluso, a los 24 minutos quedó en desventaja, luego que Tomás Cruz presionara la salida de Ojeda, interceptara el pase y definiera sin oposición para marcar el 1-0. Sin embargo, el conjunto de nuestra ciudad llegó rápidamente al empate. Tras un rechazo de un córner, Nelle abrió para Garro, quien lanzó un centro preciso para Fernández, que definió de palomita ante Dobboletta. Y cinco minutos después, luego de una buena acción colectiva, Garro fue derribado dentro del área y Sánchez transformó en gol la pena máxima para lo que sería el definitivo 2-1 (el cordobés marcó en todos los amistosos y suma cuatro tantos en esta preparación). En esta primera parte, Villa Dálmine no sufrió prácticamente sobresaltos defensivos, pero tuvo dificultades para encontrar asociaciones entre líneas y, por ello, no logró sorprender con las proyecciones de Lando y Rizzi por los costados. En la segunda mitad, Alejandro Friedrich (jugador formado en el Violeta y actual DT de Acassuso) cambió casi por completo su formación y, por ello, se acentuó el dominio de los dirigidos por De la Riva, pero también los problemas para llegar a posiciones de gol ante un rival replegado en defensa. La principal búsqueda en ese sentido pasó por las pelotas cruzadas para los carrileros, aunque obtuvo mayores resultados cuando Sánchez lograba pivotear o girar para abrir el juego desde ese movimiento. Así, las mejores opciones fueron un centro de Rizzi que Garro no alcanzó a definir y una volea que el "Colo" Sosa conectó imperfectamente tras el centro de Martiré. Entre los aspectos positivos de este amistoso se destaca el regreso de Juan Ignacio Alvacete, quien se había perdido los primeros tres ensayos por un fuerte traumatismo en su pierna derecha. Ayer jugó como marcador central por izquierda. Hoy, el plantel continuará con su semana de entrenamientos para seguir avanzando con la preparación para el torneo cuyo inicio fue postergado al 21 de noviembre, según se confirmó ayer en una reunión de la mesa de la divisional. Sin embargo, de lo que no trascendieron mayores detalles es del formato de competencia que se utilizará para definir los dos ascensos a la Primera Nacional. Por lo pronto, ante esta postergación, De la Riva programaría para las primeras dos semanas de noviembre dos nuevos amistosos frente a Flandria y Chacarita para que su equipo siga sumando rodaje. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (2): Juan Marcelo Ojeda; Santiago Moyano, Maximiliano García, Maximiliano Pollacchi; Facundo Lando, Federico Recalde, Saúl Nelle, Facundo Rizzi; Enzo Fernández, Tomás Garro; y Catriel Sánchez. DT: Felipe De la Riva. CAMBIOS: ST 12m Juan Ignacio Alvacete x Pollacchi y Sergio Sosa x Fernández; 26m Laureano Tello x Recalde, 31m Gastón Martiré x Garro, 38m Gino Olguín x Nelle y 43m Cajes x Sánchez. ACASSUSO (1): Juan Ignacio Dobboletta; Lauro Gamba, Andrés Zanini, Luca Falabella, Lucas Medina; Franco Torres, Agustín Benítez, Tomás Cruz; Claudio Salto; Federico Sellecchia y Franco Caballero. DT: Alejandro Friedrich. CAMBIOS: PT 31m Marcelo Tinari x Zanini. En el ST jugaron Lucas Álvarez; Rodrigo Castillo, Richard Rodríguez, Marcelo Tinari, Bruno Dordoni; Lucas Gómez, Lauro Gamba (Agustín Polito), Alan Ruiz, Rodrigo Godoy; Agustín Auzmendi y Bautista Hernández. GOLES: PT 24m Tomás Cruz (A), 26m Enzo Fernández (VD) y 31m Catriel Sánchez (VD). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Emir Michelón.

DE LA RIVA REPITIÓ LA MISMA FORMACIÓN QUE PRESENTÓ ANTE PLATENSE.





FACUNDO RIZZI VOLVIÓ A JUGAR COMO CARRILERO POR IZQUIERDA.



Primera Nacional:

Villa Dálmine le ganó a Acassuso en su primer amistoso en Mitre y Puccini

