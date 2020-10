Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 29/oct/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 29/oct/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol

GANARON LANÚS Y DEFENSA Tres equipos argentinos comenzaron ayer su participación en la Copa Sudamericana. Y dos de ellos abrieron sus respectivas series de 16vos de final con victoria: Lanús superó 3-2 como local a San Pablo con un doblete de José Sand y un agónico tanto de Facundo Quignon, mientras que Defensa y Justicia venció 2-1 como visitante a Sportivo Luqueño de Paraguay. Por su parte, Vélez Sarsfield (con Fernando Gago como titular) igualó 0-0 ante a Peñarol de Uruguay en Liniers. DEBUTA INDEPENDIENTE Hoy se completarán los partidos de ida de los 16vos de Final de la Copa Sudamericana y otros tres equipos argentinos saldrán a la cancha. Independiente recibirá en Avellaneda a Atlético Tucumán (21.30; ESPN), mientras que Unión se medirá en Santa Fe con Emelec de Ecuador (19.15; ESPN). LOCAL EN RIVER CAMP Mientras el Monumental continúa en obra, hoy se confirmaría oficialmente el permiso para que River Plate haga de local en su campo de entrenamiento durante la Copa de la Liga Profesional. Antes del anuncio, el predio ubicado en Ezeiza sería visitado hoy por el presidente de AFA, Claudio Tapia. Al mismo tiempo, el Millonario está avanzando con los detalles para el encuentro que allí disputaría el domingo por la noche frente a Banfield. OTRO PARA EL HUEVO El mediocampista Alan Ruiz (27 años), de último paso por Aldosivi de Mar del Plata, se convirtió en nuevo jugador de Arsenal de Sarandí. El zurdo surgió en Gimnasia (LP) y luego jugó también por San Lorenzo, Gremio de Porto Alegre, Sporting Club (Portugal) y Colón de Santa Fe. CON GOL DE MESSI Después de la renuncia del presidente Josep Bartomeu, Barcelona consiguió un gran triunfo en la segunda fecha de la Champions League: derrotó 2-0 a Juventus como visitante con goles de Ousmane Dembele y Lionel Messi (de penal). En el elenco de Turín fue titular Paulo Dybala, mientras Cristiano Ronaldo fue baja por coronavirus. En la jornada de ayer también jugaron: Krasnodar 0-4 Chelsea, Basaksehir 0-2 Paris Saint Germain, Borussia Dortmund 2-0 Zenit, Brujas 1-1 Lazio, Ferencvarosi 2-2 Dinamo Kiev, Manchester United 5-0 Leipzig y Sevilla 1-0 Rennes. EUROPA LEAGUE Hoy se disputará la segunda fecha de Europa League y entre los 24 partidos de la jornada se destacan: CSKA Moscú vs Dinamo Zagreb (14.55, Fox Sports), Milan vs Sparta Praga (14.55, ESPN), Benfica vs Standard Lieja (17.00, ESPN), Real Sociedad vs Napoli (17.00, ESPN) y Slavia Praga vs Bayern Leverkusen (17.00, ESPN). TN: TRIUNFO DE URCERA En el cierre de la doble fecha que marcó el regreso del Turismo Nacional (TN), José Manuel Urcera (Honda) se impuso ayer en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. El podio de la Clase 3 lo completaron Facundo Chapur (Ford) y Julián Santero (Toyota). Con este tercer puesto, el mendocino llegó a 131 puntos y mantuvo el liderazgo del campeonato, aunque ahora con apenas dos unidades de diferencia por sobre Urcera. La próxima cita también ofrecerá una doble fecha y se desarrollará del 20 al 22 de noviembre. RÁPIDA ELIMINACIÓN El azuleño Federico Delbonis fue eliminado en la primera ronda del ATP 250 de Astana al caer 6-7 (5-7), 6-3 y 6-2 ante el kazajo Mikhail Kukushkin. De esta manera, ya no quedan argentinos compitiendo en torneos ATP o Challenger esta semana.



